الصحة برام الله: 3 وفيات و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن حالات الوفاة سجلت في حوارة بمحافظة نابلس ودورا في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها صباح اليوم، فيما سجلت حالة وفاة في مخيم شعفاط.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (18)، محافظة بيت لحم (15) محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (26)، محافظة أريحا والأغوار (13)، محافظة طولكرم (8)، محافظة سلفيت (1)، قطاع غزة (3)، محافظة القدس (200) بينها 76 في الضواحي.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (5)، محافظة الخليل (231)، محافظة طولكرم (11)، محافظة نابلس (19)، ضواحي القدس (107)، مدينة القدس (149).

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت إلى وجود 27 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.