توفي بفيروس كورونا.. حماس تنعى أحد قادتها في الخليل

الخليل - الرأي

نعت حركة حماس في محافظة الخليل اليوم الخميس، القيادي فيها أحمد سليمان القيق (٧١عاماً) وهو أحد وجهاء المحافظة ووالد الإعلامي والأسير المحرر محمد القيق.



وأعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية أن "القيق" توفي متأثراً بإصابته بفايروس كورونا بعد يوم واحد من وفاة نجله (39عاماً) بالمرض ذاته.



وقالت حماس في بيان لها "نتقدم من الصحفي والأسير المحرر "محمد" وعائلته بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته".



ودعت أبناء شعبنا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، والالتزام بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، متمنين السلامة لكل أبناء شعبنا، والشفاء العاجل للمصابين بمرض كورونا.



وكانت وزارة الصحة قالت في وقتٍ سابق اليوم، إنها سجلت 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

