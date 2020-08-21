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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2591) الجمعة 21/8/2020
أخبار فلسطينية
هنية: نعارض موقف مصر المؤيد لتطبيع الإمارات مع إسرائيل
الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية أفضل طريق للسلام مع إسرائيل
استمرار أموال قطر لـ«حماس» مرهون بوقف البالونات الحارقة
شهيد و3 جرحى في الضفة وقصف مدفعي على غزة
عباس: الإمارات وجهت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية
الحية: الشباب سيحرر الأقصى والعدو هش ومتناحر
فتح: ندعو حكام الإمارات للعودة لحكمة ووطنية الشيخ زايد
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تؤيد مساعي أمريكا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
إسرائيل تحقق في اغتصاب جماعي لمراهقة في إيلات
نتنياهو لرؤساء الجالية اليهودية بالإمارات: آمل في زيارتكم هذا العام
الرئيس الإسرائيلي يحذر قادة الائتلاف من عواقب إجراء انتخابات جديدة بسبب الخلاف على الميزانية
795 وفاة ونحو 100 ألف إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال
نتنياهو يهدد غزة بجولة تصعيد والعودة لسياسة الاغتيالات
نتنياهو يزور الامارات خلال هذا العام
صحيفة عبرية: جهود عربية وأممية لاحتواء التوتر في غزة
اخبار دولية
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز22.4 مليون والوفيات 787 ألفا
ترامب: أتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
أخبار عربية
السعودية: الإجراءات الإسرائيلية تعرقل فرص السلام .. وندعم مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 شخصا
وفاة عضو اتحاد علماء المسلمين حسين حامد
الاتحاد البرلماني العربي: الدفاع عن القدس مسؤولية جميع العرب
الإمارات: نتوقع تعاونا أمنيا أوثق مع (إسرائيل)
"النهضة التونسية" تشيد بالموقف الرسمي الرافض للتطبيع مع الاحتلال
»مهاتير محمد: التطبيع الإماراتي سيقسم العالم الإسلامي لفصائل متناحرة
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: التطبيع "ركون للظالمين" ورفضه أقوى سلاح
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة ـ (صور وفيديو)
51 عاما على حريق المسجد الأقصى ورائحة الدخان تنبعث من سياسة التهويد الإسرائيلية…
فلسطين: أربع وفيات وأكثر من 500 إصابة بـ”كورونا”
استمرار اتصالات الوسطاء لإنهاء التوتر في غزة.. والبحث يتركز على تنفيذ المشاريع المهمة…
أبو ردينة: القدس ومبادرة السلام العربية امتحان لجدية العمل العربي المشترك
مذيعة الجزيرة عُلا الفارس تصدم جمهورها السعودي والإماراتي بتغريدة عن فلسطين.. ماذا قالت؟
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى قرب رام الله
الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية أفضل طريق للسلام مع إسرائيل
الخليج الإماراتية
إسرائيل تقصف غزة وتصيب 3 فلسطينيين بالضفة
الأهرام المصرية
السعودية: الإجراءات الإسرائيلية تعرقل فرص السلام .. وندعم مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا
الشروق المصرية
إسرائيل تقصف غزة ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ
الغد الأردنية
التفاف وطني فلسطيني لمواجهة مخطط الضم والمخاطر المحدقة بالقضية
الاحتلال يعتقل موظفين لـ”الأوقاف” ويؤمّن اقتحام المستوطنين للأقصى
الشرق القطرية
هل تهدد رؤية كوشنر وصاية الأردن على الأقصى؟
الرئاسة الفلسطينية: مبادرة السلام العربية امتحان حقيقي لمواقف دولها من القدس
مقال نشرته لوفيغارو: دحلان.. رجل الظل في اتفاق إسرائيل والإمارات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
هنية: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تدهور أوضاع قطاع غزة وأي تصعيد محتمل
"الجهاد": المساس بالأقصى تجاوز للخطوط الحمراء وسيُقابل برد شديد
أوقاف غزة تدعو لإعلاء قضية القدس والأقصى والتصدي للتطبيع
الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارًا بابعاده عن الضفة لمدة 6 شهور
اعتقال مستشار سابق لترامب بتهمة الاختلاس
إصابات بالاختناق عقب اقتحام مستوطنين الموقع الأثري في سبسطية
الأوقاف تختتم برنامجها العلمي الثالث "نحو الرسوخ"
الاحتلال يعتقل شابة من العيسوية بالقدس
القدس المحلية
الطفل جمال عقل.. يحلم بزيارة وعناق عمه محمد المحكوم 14 مؤبداً و40 عاماً
حالتا وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة القدس
منظمات حقوقية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للاعتراض على بناء المشروع الاستيطاني E1
إصابات بالاختناق بمواجهات أعقبت اقتحام مستوطنين الموقع الأثري في سبسطية
الشرطة تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة في طولكوم
الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان محمد صلاح الدين
وفاة مواطن متأثراً بإصابته بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 132
الحياة الجديدة
الاتحاد البرلماني العربي: الدفاع عن القدس مسؤولية جميع العرب
حريق يلتهم 500 شجرة حرجية جنوب جنين
وزيرة الصحة تكشف سبب تزايد حالات الوفاة بفايروس كورونا في فلسطين
"فتح": القدس هي ضمير الأمة والتخلي عنها خيانة
"الوطني" في ذكرى إحراق المسجد الأقصى شعبنا سيبقى متمسكا بالقدس عاصمة للدولة
الأيام
انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بشاب في كفر قدوم
»الرئيس يقلد نبيل شعث النجمة الكبرى من وسام القدس
»عين الساكوت: زيارات مرهقة وممتعة لينابيع المياه المحاصرة بالاستيطان
وكالة صفا
عريقات يبحث مع وزير الخارجية القطري التطورات على الساحة الفلسطينية
الجهاد في جنين تنظم غدا وقفة دعم ل4 أسرى مضربين عن الطعام
جيش الاحتلال: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة
42 حريقا في غلاف غزة منذ الصباح
بالصور تظاهرة للفصائل برفح رافضة للتطبيع مع الاحتلال
بالفيديو مشعل: "إسرائيل" تستخدم المطبعين لبناء مصالحها ومنع نهضتهم
عساف: الاحتلال يقابل أيدينا الممدودة للسلام بالاستيطان والتهويد
اشتية: الضغط هو ما منع "إسرائيل" من تنفيذ مخطط الضم
الخارجية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق بقتل الفتى مطر
تمديد توقيف الفنان الظاهر بدعوى ذم السلطة
وكالة الرأي الفلسطينية
توفي بفيروس كورونا.. حماس تنعى أحد قادتها في الخليل
الأوقاف بغزة تدعو لإعلاء قضية القدس والأقصى والتصدي للتطبيع
الجهاد الإسلامي: المساس بالأقصى سيُقابل برد شديد ولن تفلح مشاريع التطبيع
الاحتلال يصيب ويعتقل مُحتجين جنوب طولكرم
كورونا بغزة: إجراء 250 عينة فحص خلال 24 ساعة الماضية
التعليم ووكالة الغوث يبحثان التبادل الإلكتروني لمعلومات طلبة المدارس
مدير أوقاف الشمال يتفقد عددًا من الأراضي الوقفية بالمحافظة
فلسطين اليوم
مصدر امني في المقاومة يحذر من خطورة تحليق طائرة كواد كابتر في أجواء القطاع
الجهاد: دماء الفتى حريز شاهدٌ على الإرهاب الصهيوني ولا سبيل لردعه إلا بالمواجهة
إصابة صياد برصاص زوارق الاحتلال في بحر خان يونس
وفاة مواطن بشارع صلاح الدين جراء صدمه سيارة وسط القطاع
الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين
التعليم العالي: نستعد لتنفيذ الامتحان التطبيقي "دورة أغسطس 2020"
سما نيوز
إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين
طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة
هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!
اعلام اسرائيلي يزعم: اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
صحيفة اسرائيلية: كيف ينظر “حزب الله” وحماس إلى استعداد إسرائيل للرد؟
منظمات حقوقية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للاعتراض على بناء المشروع الاستيطاني E1
إسرائيل: يمكن للفلسطينيين الذين يجددون جوازات سفرهم المرور عبر الجسر
تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم..
عرب 48
وفاتان جديدتان بكورونا و124 إصابة في القدس المحتلة
منظمة التحرير تطالب الإمارات بالتراجع عن الاتّفاق مع إسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية
الاحتلال يمعن التنكيل بالأسرى ويتعمد إذلالهم
وكالة وفا
ألحق دماراً بممتلكات المواطنين: قصف إسرائيلي .
اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة ال ..
"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسي
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 آب (أغسطس)
- 2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية في مدينة غزة ، أدت إلى استشهاد القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس المهندس إسماعيل أبو شنب واثنين من رفاقه وهما مؤمن بارود وهاني أبو العمرين.
- 2002م مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة عل يد قناص فلسطيني.
- 1995م عملية استشهادية تستهدف حافلة ركاب صهيونية في مدينة القدس المحتلة, نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.
- 1982م خروج الرئيس ياسر عرفات مع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت عن طريق البحر على ظهر سفينة أطلانطس وهي تحمل العلم اليوناني بعد صمود أسطوري دام 88 يوماً وأشرف على الانسحاب قوة متعددة الجنسيات من فرنسا وإيطاليا وأمريكا وعند الخروج روفعوا بنادقهم وأعلامهم الفلسطينية، وقد وصل المبعوث الأمريكي "فيليب حبيب" إلى بيروت يوم 14/6/1982م وبدأ نشاطه وسعيه في وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية لحراب لبنان.
- 1982م بعد وساطة أمريكية قام بها المبعوث الأمريكي فيليب حبيب؛ قوات منظمة التحرير الفلسطينية تبدأ الجلاء عن بيروت بعد قرابة ثلاثة أشهر من محاصرة القوات الإسرائيلية إياها.
- 1969 م مستوطن يهودي بريطاني يُدعى مايكل روهان يُحرق المسجد الأقصى المبارك. ألحق الحريق أضراراً هائلة بالحرم، وأحرق منبر صلاح الدين، وزعمت إسرائيل أن الفاعل مختل عقلياً.
- 1969 م حرق المسجد الأقصى جريمة ارتكبها الصهيوني الأسترالي (دينيس مايكل وليم روهام) بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، حيث قامت بقطع المياه ومنعت المواطنين وسيارات الإطفاء من الوصول إلى منطقة الحريق.
- 1933م المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ الذي عقد في الفترة ما بين (-4/9/1933) في ظل ظروف بالغة التعقيد والحساسية تمثلت في ثلاثة أحداث خطيرة:
- 1918 م الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1856 - 1924) يؤيد "وعد بلفور" في رسالة بعث بها إلى الحاخام اليهودي ستيفن وايز. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور (1848 - 1930) تعهد في الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1917 باسم بلاده بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد صادق الكونغرس الأمريكي على وعد بلفور في الثلاثين من حزيران (يونيو) 1922.
- 1915 م جمال باشا يعدم رجالات الحركة القومية المناهضة للحكم التركي، بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى عين جمال باشا قائداً عاماً للجيش الرابع، وحاكماً عاماً لبلاد الشام وعلى أرضية النزعات الاستقلالية لدى سكان الولايات العربية بإيحاء من الاستعمار البريطاني في إطار التآمر على الخلافة العثمانية.