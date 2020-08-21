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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2591) الجمعة 21/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية أفضل طريق للسلام مع إسرائيل

استمرار أموال قطر لـ«حماس» مرهون بوقف البالونات الحارقة

شهيد و3 جرحى في الضفة وقصف مدفعي على غزة

عباس: الإمارات وجهت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تؤيد مساعي أمريكا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

إسرائيل تحقق في اغتصاب جماعي لمراهقة في إيلات

نتنياهو لرؤساء الجالية اليهودية بالإمارات: آمل في زيارتكم هذا العام

الرئيس الإسرائيلي يحذر قادة الائتلاف من عواقب إجراء انتخابات جديدة بسبب الخلاف على الميزانية

اخبار دولية

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز22.4 مليون والوفيات 787 ألفا

ترامب: أتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

أخبار عربية

السعودية: الإجراءات الإسرائيلية تعرقل فرص السلام .. وندعم مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 شخصا

الاتحاد البرلماني العربي: الدفاع عن القدس مسؤولية جميع العرب

»مهاتير محمد: التطبيع الإماراتي سيقسم العالم الإسلامي لفصائل متناحرة

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الصحف العربية

القدس العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة ـ (صور وفيديو)

فلسطين: أربع وفيات وأكثر من 500 إصابة بـ”كورونا”

استمرار اتصالات الوسطاء لإنهاء التوتر في غزة.. والبحث يتركز على تنفيذ المشاريع المهمة…

أبو ردينة: القدس ومبادرة السلام العربية امتحان لجدية العمل العربي المشترك

مذيعة الجزيرة عُلا الفارس تصدم جمهورها السعودي والإماراتي بتغريدة عن فلسطين.. ماذا قالت؟

الشرق الأوسط

الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية أفضل طريق للسلام مع إسرائيل

الخليج الإماراتية

إسرائيل تقصف غزة وتصيب 3 فلسطينيين بالضفة

الأهرام المصرية

السعودية: الإجراءات الإسرائيلية تعرقل فرص السلام .. وندعم مبادرة القاهرة لحل الأزمة في ليبيا

الشروق المصرية

إسرائيل تقصف غزة ردا على هجمات البالونات الحارقة والصواريخ

الغد الأردنية

الرئاسة الفلسطينية: مبادرة السلام العربية امتحان حقيقي لمواقف دولها من القدس

مقال نشرته لوفيغارو: دحلان.. رجل الظل في اتفاق إسرائيل والإمارات

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الطفل جمال عقل.. يحلم بزيارة وعناق عمه محمد المحكوم 14 مؤبداً و40 عاماً

حالتا وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة القدس

منظمات حقوقية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للاعتراض على بناء المشروع الاستيطاني E1

إصابات بالاختناق بمواجهات أعقبت اقتحام مستوطنين الموقع الأثري في سبسطية

الشرطة تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة في طولكوم

الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان محمد صلاح الدين

مصرع مواطن بحادث سير بغزة

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 132

الحياة الجديدة

الاتحاد البرلماني العربي: الدفاع عن القدس مسؤولية جميع العرب

حريق يلتهم 500 شجرة حرجية جنوب جنين

وزيرة الصحة تكشف سبب تزايد حالات الوفاة بفايروس كورونا في فلسطين

"فتح": القدس هي ضمير الأمة والتخلي عنها خيانة

"الوطني" في ذكرى إحراق المسجد الأقصى شعبنا سيبقى متمسكا بالقدس عاصمة للدولة

​الأيام

انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بشاب في كفر قدوم

»الرئيس يقلد نبيل شعث النجمة الكبرى من وسام القدس

»عين الساكوت: زيارات مرهقة وممتعة لينابيع المياه المحاصرة بالاستيطان

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

إعلام الاحتلال: إصابة منزل في سديروت جراء سقوط صواريخ وإصابة 4 مستوطنين

طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال..!

اعلام اسرائيلي يزعم: اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

صحيفة اسرائيلية: كيف ينظر “حزب الله” وحماس إلى استعداد إسرائيل للرد؟

منظمات حقوقية تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للاعتراض على بناء المشروع الاستيطاني E1

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم..

عرب 48

وفاتان جديدتان بكورونا و124 إصابة في القدس المحتلة

منظمة التحرير تطالب الإمارات بالتراجع عن الاتّفاق مع إسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية

الاحتلال يمعن التنكيل بالأسرى ويتعمد إذلالهم

وكالة وفا

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة ال ..

"هيئة الأسرى": الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسي

حدث في مثل هذا اليوم

21 آب (أغسطس)

2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية في مدينة غزة ، أدت إلى استشهاد القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس المهندس إسماعيل أبو شنب واثنين من رفاقه وهما مؤمن بارود وهاني أبو العمرين.

2002م مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة عل يد قناص فلسطيني.

1995م عملية استشهادية تستهدف حافلة ركاب صهيونية في مدينة القدس المحتلة, نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

1982م خروج الرئيس ياسر عرفات مع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت عن طريق البحر على ظهر سفينة أطلانطس وهي تحمل العلم اليوناني بعد صمود أسطوري دام 88 يوماً وأشرف على الانسحاب قوة متعددة الجنسيات من فرنسا وإيطاليا وأمريكا وعند الخروج روفعوا بنادقهم وأعلامهم الفلسطينية، وقد وصل المبعوث الأمريكي "فيليب حبيب" إلى بيروت يوم 14/6/1982م وبدأ نشاطه وسعيه في وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية لحراب لبنان.

1982م بعد وساطة أمريكية قام بها المبعوث الأمريكي فيليب حبيب؛ قوات منظمة التحرير الفلسطينية تبدأ الجلاء عن بيروت بعد قرابة ثلاثة أشهر من محاصرة القوات الإسرائيلية إياها.

1969 م مستوطن يهودي بريطاني يُدعى مايكل روهان يُحرق المسجد الأقصى المبارك . ألحق الحريق أضراراً هائلة بالحرم، وأحرق منبر صلاح الدين، وزعمت إسرائيل أن الفاعل مختل عقلياً.

1969 م حرق المسجد الأقصى جريمة ارتكبها الصهيوني الأسترالي (دينيس مايكل وليم روهام) بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، حيث قامت بقطع المياه ومنعت المواطنين وسيارات الإطفاء من الوصول إلى منطقة الحريق.

1933م المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ الذي عقد في الفترة ما بين (-4/9/1933) في ظل ظروف بالغة التعقيد والحساسية تمثلت في ثلاثة أحداث خطيرة:

1918 م الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1856 - 1924) يؤيد "وعد بلفور" في رسالة بعث بها إلى الحاخام اليهودي ستيفن وايز. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور (1848 - 1930) تعهد في الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1917 باسم بلاده بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد صادق الكونغرس الأمريكي على وعد بلفور في الثلاثين من حزيران (يونيو) 1922.