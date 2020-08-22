قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، ، "سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في مدينة غزة.

وقال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" تم بحمد الله توزيع (150) سلة خضار على عائلات فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية".

وأشار الى أن السلة الغذائية ضمت خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم لمدة 7 أيام متتالية.

ودعا قزاعر أهل الخير والصدقات لبذل مزيد من العطاء، كون الحاجة في قطاع غزة مازالت متزايدة نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.