وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة أبو رمضان سفيرة الانسانية في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تشرع بتقييم الطلبة العائدين من جنوب افريقيا ومصر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: استمرار العمل بمشروع حماية الطفولة بالمكتبة العامة وكالة الرأي الفلسطينية البطة يؤكد على أهمية ترسيخ المفاهيم الشرعية وتطبيقها كنهج حياة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم لقاءً مجتمعياً لتقييم خطتها الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يبحث دعم المسيرة التعليمية واحتياجات الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية سلطات الاحتلال تجبر فلسطيني على هدم منزله بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي ورعاة الأغنام وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام بالخليل ويضعون بيتاً متنقلاً بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: 311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة تعافٍ

22 آب / أغسطس 2020 01:31

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و68 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت في التقرير اليومي للوضع الوبائي في فلسطين، اليوم السبت، أن 3 حالات وفاة سجلت في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الماضية وقد تم الإعلان عتها، بينها حالة في الخليل وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (24)، محافظة بيت لحم (12) محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة أريحا والأغوار (9)، محافظة طولكرم (5)، محافظة سلفيت (1)، محافظة جنين (2)، محافظة القدس (154) بينها 6 في الضواحي.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟