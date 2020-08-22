الصحة: 311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة تعافٍ

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و68 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت في التقرير اليومي للوضع الوبائي في فلسطين، اليوم السبت، أن 3 حالات وفاة سجلت في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الماضية وقد تم الإعلان عتها، بينها حالة في الخليل وحالتان في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (24)، محافظة بيت لحم (12) محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة أريحا والأغوار (9)، محافظة طولكرم (5)، محافظة سلفيت (1)، محافظة جنين (2)، محافظة القدس (154) بينها 6 في الضواحي.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: قطاع غزة (1)، ومدينة القدس (67).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.