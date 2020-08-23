الفرق بين ماسنجر وماسنجر لايت؟

من المعروف أن شركة فيس بوك تمتلك العديد من التطبيقات ومنها تطبيق ماسنجر واخر يعرف بـ "ماسنجر لايت" والذى تم إطلاقه فى أكتوبر 2017، حيث أنه يستهدف المستخدمين فى المناطق النائية أو الذين لا يمتلكون باقات إنترنت قوية، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق والاختلافات بين الإصدارين كما يلى:

- مساحة التطبيق:

يستهلك تطبيق ماسنجر الرئيسى مساحة تبلغ حوالى 177 ميجا بايت من مساحة هاتفك، فى حين سيهلك تطبيق ماسنجر لايت حوالى 17 ميجا بايت فقط، أما فيما يتعلق باستهلاك ذاكرة التخزين المؤقت "cash memory" فيشغل ماسنجر حوالى 15 ميجا بايت اما lite فيشغل 1 ميجا بايت فقط.

استهلاك الرامات:

سيتهلك تطبيق ماسنجر حوالى 204 ميجا بايت عند التشغيل و150 ميجا بايت فى الخلفية و58 ميجا بايت عند الإغلاق، فى حين أن تطبيق ماسنجر لايت يستهلك فقط 93 ميجا بايت عند التشغيل و59 ميجا بايت فى الخلفية و8 ميجا بايت عند الإغلاق.

مميزات كلا التطبيقين:

يمتلك تطبيق ماسنجر الرئيسى العديد من المميزات بما فى ذلك إمكانية إجراء مكالمات الفيديو والصوت، فضلا عن وجود علامة تبويب للدردشة الجماعية، إضافة إلى التصميم المميز بشكل كبير، وعلى الجانب الأخر نجد أن تطبيق ماسنجر لايت يوفر مميزات مشابهة لذلك، إلا أنه لا يتسم بالتصميم المميز، حيث أن تصميمه يعتبر بسيط نوعا ما كونه لا يستهلك الكثير من باقة الإنترنت.