اهتمامك بصحة قلبك يقيك من مشاكل العيون وفقدان البصر

تزعم دراسة جديدة أن النصائح القديمة حول كيفية الاعتناء بقلبك تنطبق أيضًا على تجنب أمراض العيون وفقدان البصر، حيث ربط باحثون أمريكيون صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة باتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين مع احتمالات أقل للإصابة بأمراض العين.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل يشمل ذلك اعتلال الشبكية السكرى، وهى حالة ناتجة عن ارتفاع مستويات السكر فى الدم التى تضر بشبكية العين ويمكن أن تؤدى إلى العمى وإعتام عدسة العين، عندما تتطور العدسة إلى بقع ضبابية.

وقال مؤلف الدراسة ديوك أبياه في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس التقنية في الولايات المتحدة: لاحظت دراسات سابقة وجود ارتباط بين أمراض العيون وعوامل نمط الحياة الفردية مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم، من المعروف أن هذه المقاييس الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية المثالية لا تعمل بمفردها وقد تتفاعل بشكل إضافي لتؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

ومع ذلك قبل بحثنا لم تقم أي دراسات أخرى بتقييم شامل للارتباط بين جميع مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بأمراض العين، وعلى الصعيد العالمي ، يعاني حوالي 2.2 مليار شخص من أمراض العيون التي تؤدي إلى ضعف البصر أو العمى ، ولكن كان من الممكن منع حوالي نصف هذه الحالات.

كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين الوصفات الطبية لجمعية القلب الأمريكية للمقاييس الصحية ، والمعروفة باسم Life's Simple Seven (LS7)، وحدوث أمراض العين.

يعتمد LS7 على حالة سبعة عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية - عدم التدخين ، والنشاط البدني المنتظم ، والنظام الغذائي الصحي ، والحفاظ على الوزن الطبيعي ، والتحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم والجلوكوز في الدم.

يمكن أن يساهم اتباع نمط حياة وعادات سلوكية صحية في صحة القلب والأوعية الدموية وفقًا لتقييم LS7، قام المحققون بتقييم البيانات من 6118 بالغًا تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر ممن شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2005-2008.

وكان متوسط ​​عمر المشاركين 57 عامًا ، 53٪ منهم من النساء، تم جمع الدرجات بحد أقصى 14 ، مما يشير إلى المستوى الأمثل لصحة القلب والأوعية الدموية، ارتبطت زيادة وحدة واحدة في درجات LS7 بانخفاض احتمالات الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر بنسبة 95 في المائة ، واعتلال الشبكية السكري (68 في المائة) وإعتام عدسة العين (94 في المائة) والزرق (94 في المائة).

الأفراد الذين يتمتعون بصحة القلب والأوعية الدموية المثلى لديهم احتمالات أقل بنسبة 97 في المائة للإصابة باعتلال الشبكية السكري مقارنة بالأفراد الذين يعانون من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساهم التمتع بنمط حياة صحي من خلال الجري وتناول نظام غذائي صحي في صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحث المشارك نوح دي لا كروز في جامعة تكساس للتكنولوجيا: `` بشكل عام ، نعتقد أن أساليب الوقاية الأولية والكشف المبكر لأمراض العين مهمة ، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن أمراض العين وأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها. مركز العلوم الصحية.

نظرًا لوجود تداخل في عوامل الخطر لأمراض العين وأمراض القلب والأوعية الدموية ، أوصى الباحثون بإدراج فحص أمراض العين في الفحوصات الحالية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

قال الدكتور أبياه: نأمل أن تشجع نتائج دراستنا على الالتزام بأساليب الحياة الصحية من أجل منع هذه الأمراض المرتبطة بالعمر بينما تؤدي أيضًا إلى زيادة التعاون بين أطباء القلب وفاحصي النظر وأطباء العيون من أجل الوقاية بشكل أفضل من أمراض القلب والأوعية الدموية والعين.