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740 حالة تعافٍ

الصحة: 5 وفيات و326 إصابة جديدة بـ"كورونا"

23 آب / أغسطس 2020 01:33

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، تسجيل 740 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 326 إصابة جديدة في محافظات الوطن.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن 5 وفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقد تم الإعلان عنها سابقاً.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت.

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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