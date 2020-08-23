وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين ينظمون وقفة استنكار للتطبيع الإماراتي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين شمال شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة جودة البيئة تحذر من سرقة الصخور والرمال من شاطئ قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية المجلس المشترك يعقد اجتماعاً لمناقشة خدمات البلديات وتعزيز القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "وادي" يبحث التعاون المشترك مع مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: انقطاع التيار الكهربائي يهدد بتلف مواد الفحص المخبري وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعقد اجتماعاً لتفعيل لجان النظافة في المديرية والمدارس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يعقد جلسه لمناقشةفتح شارع خليل الوزير "اللبابيدي"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"حماية" يدين استمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين

23 آب / أغسطس 2020 05:25

وكالات-الرأي:

دان مركز "حماية لحقوق الإنسان"، استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أجبرت سلطات الاحتلال أمس السبت المواطن المقدسي غالب العباسي على هدم أساسات منزله المبنية منذ 8 سنوات، في منطقة كرم الشيخ ببلدة سلوان، كما وأرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن هادي حســن قرب عكا على هدم منزله بشكل ذاتي كما طالبت بلدية الاحتلال في القدس ناصر الشاويش من سكان منطقة الطور بهدم منزله.

كما وسلمت المقدسي عطا جعافره قراراً بهدم منزله ذاتيا وأمهلته إلى يوم الأحد القادم، هذا وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، المواطن: أيمن ربايعة بهدم بنايته السكنية التي تقع في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم، كما وأخطرت المواطن: محمد عميرة، بهدم بنايته التي تقع بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

ورصد المركز ارتفاعاً ملحوظاً في قرارات وأومر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين خلال العام الجاري 2020.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تتأخذ أسلوب هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتهويد بما ينسجم مع مخططات الضم وفقاً لصفقة القرن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟