الصحة: 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بـ"كورونا "

رام الله- الرأي

أعلنت وزيرة الصحة في رام الله، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الصحة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن 4 وفيات قد تم تسجيلها، حيث أُعلن عن إحداها في مدينة نابلس، في حين سجلت حالة وفاة في مدينة القدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني نعيم (76 عامًا)، والعيزرية (97 عامًا) متأثرتين بإصابتهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت، كما يلي: محافظة الخليل (201)، محافظة نابلس (20)، محافظة بيت لحم (19) محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (62)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة سلفيت (13)، ومحافظة القدس (184) بينها 42 في الضواحي.

وقالت الصحة إن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (9)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (8)، مدينة القدس (105).

وأوضحت، أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.