بعد اعلان حالة الطوائ بسبب كورونا.. 6 تطبيقات تساعدك على العمل بالمنزل

بسبب حالة الطوارئ في غزة والحذر من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) كما انتشر في معظم دول العالم، فقد سمحت العديد من الشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وتويتر وآبل لموظفيها بالعمل من المنزل لضمان عدم انتشار الفيروس، وبالتالي إذا كنت تريد البدء في العمل من المنزل، فإليك الأدوات اللازمة للبدء.

إليك 6 تطبيقات تساعدك على العمل من المنزل أثناء انتشار كورونا:



1- تطبيق RescueTime

عندما تعمل من المنزل لأول مرة، قد تواجه بعض الاختلاف في ضبط وقت العمل بشكل جيد، وهذا بسبب تغيير البيئة. تطبيق RescueTime هو أحد التطبيقات التي تتيح لك فهم كيفية استخدامك لوقتك في كل مرة تبدأ بالعمل في مهمة، ومساعدتك على تحسين وقتك بشكل أفضل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفحاتكروم، وفايرفوكس.

2- تطبيقات التواصل

يُعتبر التواصل الجيد من أهم ميزات فرق العمل الناجحة، ولكن ربما يكون الأمر صعبًا لأن جميع أفراد فريقك يعملون عن بُعد، يمكنك الاستعانة بتطبيقات التواصل مثل: Slack، أو واتساب، أو تيليجرام حيث صُممت هذه التطبيقات كأنظمة تسمح بالدردشة لفِرق العمل والتعاون بشكل مريح وفوري.

3- تطبيق MindMeister

في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الأفكار بشكل عشوائي ولكنها تكون عرضة للنسيان، هنا يمكنك الاستعانة بالتطبيقات التي تساعدك على إنشاء خريطة ذهنية لأفكارك بسرعة مثل تطبيق: MindMeister الذي يقدم العديد من المميزات لإنشاء الخرائط الذهنية بسهولة عن طريق السحب والإفلات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ويندوز، وماك أو إس، وهو متوفر أيضًا كإضافة لمتصفح كروم.

4- تطبيق SyncBack

إذا كنت لا تريد المخاطرة بالذهاب إلى المكتب للحصول على ملفاتك بسبب انتشار فيروس كورونا، فعليك استخدام نظام لمزامنة ملفاتك على حاسوب العمل مع حاسوب المنزل، وأفضل حل لذلك هو استخدام أداة مثل: SyncBack التي تسمح لك بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك المهمة وفتحها في أي مكان آخر ومشاركتها مع فريق العمل.

5- تطبيقات حفظ الملاحظات

قد يمثل حفظ الملاحظات في بعض الأحيان مشكلة، خاصةً عندما يكون لديك الكثير منها منتشرة في كل مكان. هناك أدوات مثل: Evernote و Google Keep تعتبر مفيدة جدًا للمساعدة في تنظيم ملاحظاتك ومزامنتها مع جميع أجهزتك.

6- تطبيق Trello

يُعتبر تطبيق Trello من الأدوات المهمة جدًا بالنسبة لفرق العمل الكبيرة، حيث يساعدهم على إدارة المهام عن بُعد بسهولة، باستخدام البطاقات، واللوحات البسيطة لعرض مهمة كل فرد في الفريق وتحديد التقدم الذي أحرزه في المشروع.