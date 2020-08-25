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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020

25 آب / أغسطس 2020 08:58

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020

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حدث في مثل هذا اليوم

 

·         آب (أغسطس)

·         2001م مقتل 3 مستوطنين في كمين قرب رام الله رصاص مسلحين فلسطينيين وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية

·         2001م مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية عسكرية جريئة نفذها مقاومان فلسطينيان داخل معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة قبل أن يستشهدا برصاص المحتلين والجبهة الديمقراطية تتبنى العملية وتكشف اسم منفذيها وهما الشهيدان "هشام أبو جاموس وأيمن أبو حطب" من رفح

·         1999م توصلت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تسوية مع المفاوضين الإسرائيليين على جدول المواعيد للانسحاب النهائي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتتعلق المفاوضات بإطلاق سراح أكثر من 5000 سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

·         1936م وصول فوز الدين القاوقجي إلى فلسطين للمشاركة في ثورة 1936 القائد العربي، يدخل فلسطين آتياً من العراق على رأس مائة وخمسين متطوعاً من الدول العربية من أول تدخل عربي عسكري غير رسمي لنصرة فلسطين وشد أزر الثورة الفلسطينية الكبر ضد البريطانيين والصهاينة، وقد نظم الثوار الفلسطينيين في المناطق الوسطى وقادهم في معارك عنيفة مع القوات البريطانية التي استخدمت الطائرات والدبابات المدفعية الثقيلة.

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