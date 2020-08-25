النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020

09:16اعتقال 3 شبان من طولكرم واختطاف آخر من جنين

09:19الزهار يدعو لتشكيل موقف موحد ضد "صفقة العار" وتجريم التطبيع دوليًا

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