النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020
أخبار فلسطينية
- "سرايا القدس" تعلن عن استشهاد أربعة من مجاهديها شرقي غزة
- حماس تشيد بموقف المغرب الرافض للتطبيع.. وعريقات يهاجم “الصهاينة العرب” و”كتبة القصور” المؤيدين…
- "حظر تجوال" في قطاع غزة للوقاية من تفشي "كورونا"
- الأوقاف بغزة تغلق المساجد لمدة 48 ساعة
- الأوقاف: الالتزام بالقرارات الوقائية من الضرورات الشرعية
- المكتب الإعلامي يصدر محددات إعلامية لوسائل الإعلام
- الإيجاز الحكومي الخاص باكتشاف حالات كورونا داخل القطاع
- النيابة تحظر نشر أخبار كورونا دون ما يصدر عن الصحة والداخلية
- الأوقاف: إغلاق جميع مساجد القطاع
- الغرفة المشتركة: لدى المقاومة ما تدافع به عن شواطئ غزة
- 111مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى
- الصحة: 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بـ"كورونا "
أخبار إسرائيلية
- انطلاق العام الدراسي بموعده بداية أيلول
- بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل
- إعلان إسرائيلي إماراتي مشترك للتعاون بمجال الصحة
- غانتس يهدد بضرب قطاع غزة
اخبار دولية
- بريطانيا لضم الفلسطينيين إلى مسيرة السلام الأميركية
- التعاون الإسلامي تتجاهل طلب فلسطين عقد اجتماع عاجل
الأخبار العربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد 4 من “سرايا القدس” في انفجار شرقي غزة- (تغريدة)
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة
- “حماس” تطالب بإنهاء حصار غزة وتوفير مستلزمات مواجهة كورونا
- حظر تجول في قطاع غزة للوقاية من تفشي كورونا
- العمال الفلسطينيون في إسرائيل ضحايا للسمسرة والاستغلال المتوحش
- 36 حريقا في إسرائيل جراء بالونات غزة الحارقة
- ألفا منشأة صناعية في غزة تضررت بفعل تشديد إسرائيل حصارها للقطاع
- حماس تشيد بموقف المغرب الرافض للتطبيع.. وعريقات يهاجم “الصهاينة العرب” و”كتبة القصور” المؤيدين…
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- قصف إسرائيلي على غزة.. و«حماس» تدعو إلى رفع الحصا
الاخبار اللبنانية
- حرب ابن زايد على فلسطين
- محمد دحلان... احتراق ورقة أبو ظبي
- جاسوسية واعتقالات ومصادرة أموال: هكذا تحارب الإمارات المقاومين
- محمد دحلان... احتراق ورقة أبو ظبي
- أمر عمليات لمصر: شدّدوا الحصار على غزة
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- تسجيل أول إصابات بكورونا داخل "غزة " وفرض حظر تجوال ليومين
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الغد الأردنية
- شهيد وإصابة بقصف إسرائيلي على غزة
- مسؤول فلسطيني لـ”الغد”: مخطط الضم الإسرائيلي ما يزال قائما وعلق…
- حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد بغزة
الشرق القطرية
- اتصالات قطرية لاحتواء التصعيد في غزة
- التعاون الإسلامي تتجاهل طلب فلسطين عقد اجتماع عاجل
- نتنياهو يعد الإسرائيليين باستثمارات إماراتية عملاقة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بالفيديو اكتشاف 4 حالات كورونا داخل مجتمع غزة؟؟ ما التفاصيل؟
- داخلية غزة: نتابع تنفيذ حظر التجوال في القطاع
- أوقاف غزة تصدر تعليمات جديدة بعد اكتشاف حالات "كورونا" بغزة
- شهيدين من سرايا القدس شرق غزة
- بالأرقام.. تفاصيل جديدة حول كورونا فلسطين
- غزة تنقذ حياة "الكلب بيلي"
- هالي الأسرى يستقبلون المحرر حلس وعيونهم ترنو للقاء أبنائهم
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القدس المحلية
- اقتصاد غزة تؤكد توفر السلع التموينية لعدة أشهر
- 4 شهداء إثر انفجار عرضي شرق غزة
- الاحتلال يقصف مواقع عدة شرق خان يونس ورفح
الحياة الجديدة
- ١٢٠ اصابة في مدينة القدس بفيروس كورونا و١٦٧ حالة شفاء
- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في صور باهر
- 111مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى
جريدة الأيام
- اشتية: إعداد خطة للتعافي الاقتصادي دعوة العاطلين عن العمل لزراعة الأرض
- »إسرائيل تؤجل الموعد النهائي لإقرار الميزانية وتتفادى انتخابات مبكرة...
- »عزل المدن وحظر تجول شامل ليومين إثر إصابات بكورونا داخل قطاع غزة
- »شهيدان من "سرايا القدس" بانفجار عرضي شرق غزة
- »الإضرابات الفردية عن الطعام وسيلة الأسرى الإداريين لإنهاء اعتقالهم
- »أهالي مخيم الدهيشة يحتفلون بعيد ميلاد اللاجئ عبد القادر ملحم الـ 100
- »الطباعة كفعل مقاومة ثقافيّ حضاريّ في القدس!
- »"سماء وسبعة بحور" لناجي الناجي.. بانوراما روائية فلسطينية عابرة للأزمنة...
-
وكالة الراي
- الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بغزة
- الأوقاف: الالتزام بالقرارات الوقائية من الضرورات الشرعية
- المكتب الإعلامي يصدر محددات إعلامية لوسائل الإعلام
- الإيجاز الحكومي الخاص باكتشاف حالات كورونا داخل القطاع
- النيابة تحظر نشر أخبار كورونا دون ما يصدر عن الصحة والداخلية
- الأوقاف: إغلاق جميع مساجد القطاع
- الغرفة المشتركة: لدى المقاومة ما تدافع به عن شواطئ غزة
- 111مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى
- الصحة: 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بـ"كورونا "
-
وكالة صفا
- الإعلام الحكومي: تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة
- دون إصابات..جيش الاحتلال يقصف أرضًا ومواقع للمقاومة جنوبي القطاع
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سما نيوز
- الاحتلال يقصف فجر اليوم مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة
- غزة : تسجيل أول 4 إصابات بفيروس كورونا من خارج الحجر الصحي وفرض حظر تجوال تام على جميع المحافظات
- 4 شهداء من سرايا القدس في انفجار بحي الشجاعية بغزة
- وفاة 3 مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"
- الجهاد الاسلامي: صبر المقاومة نفد ويجب انهاء الحصار على قطاع غزة بصورة شاملة
-
فلسطين اليوم
- "سرايا القدس" تعلن عن استشهاد أربعة من مجاهديها شرقي غزة
- السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها
- بعد اكتشاف 4 حالات من عائلة واحدة
- "حظر تجوال" في قطاع غزة للوقاية من تفشي "كورونا"
- الأوقاف بغزة تغلق المساجد لمدة 48 ساعة
- غانتس يهدد بضرب قطاع غزة
عرب 48
- غزة: شهيدان من "سرايا القدس" في انفجار شرق الشجاعية
- عشراوي: الزيارات الأميركية للمنطقة تهدف إلى إعادة موضعة إسرائيل كقوة إقليمية مركزية
- فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من ملاحقة صيادي غزة
- الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35
- بوتين يبحث مع نتنياهو الشأن السوري والاتفاق مع الإمارات
- انطلاق العام الدراسي بموعده بداية أيلول
- بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل
- إعلان إسرائيلي إماراتي مشترك للتعاون بمجال الصحة
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وكالة وفا
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