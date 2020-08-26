عراض وأضرار نقص الحديد فى الجسم

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة ونشاط، والحديد هو أحد العناصر الغذائية ويمكن أن يؤدى نقصه إلى تطور العديد من الحالات، يوجد معظم الحديد الموجود في الجسم في خلايا الدم الحمراء حيث يساعد في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما أنه أحد العناصر التى تساهم فى نظام المناعة الصحي، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

أعراض نقص الحديد

يمكن أن يؤثر نقص الحديد على نمط الحياة بشكل كبير، وتعتمد شدة الأعراض على عوامل مثل العمر ومستوى النقص والصحة تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلى:

إعياء، ضيق في التنفس، آلام في الصدر، الصداع، شحوب، برودة اليدين والقدمين، الالتهابات المتكررة، الشعر التالف، خفقان القلب.

أضرار نقص الحديد

يمكن أن يؤدى نقص الحديد إلى مضاعفات صحية خطيرة تتضمن بعض المضاعفات ما يلى:

فقر الدم: تحدث حالة فقر الدم عندما ينخفض ​​مستوى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء نظرًا لأن الجسم يحتاج إلى الحديد لتصنيع الهيموجلوبين، فإن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى نقص في الهيموجلوبين.

ضعف التنفس: نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم يعيق نقل الأكسجين إلى رئتينا. يبدأ الجسم في المعاناة من الحرمان من الأكسجين، ما يؤدي إلى اضطراب التنفس وضيق التنفس.

ومع تفشى وباء فيروس كورونا الذى يمكن أن يسبب التهابًا في الرئتين هذا يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس يميل فقر الدم إلى التسبب فى انخفاض تدفق الأكسجين إلى الرئتين إن ضعف الجهاز المناعي بالفعل سيجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وتطور حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

ووفقًا لدراسة أجريت فى مستشفى أدينبروك في كامبريدج بإنجلترا، فإن فقر الدم شائع لدى مرضى فيروس كورونا الذين يتم قبولهم في وحدة العناية المركزة.



الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي

البقوليات: تعتبر البقوليات مثل الحمص والعدس وفول الصويا والفاصوليا والبازلاء مصدرًا كبيرًا للحديد. كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

بذور اليقطين: واحدة من الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يسهل حملها بجانب كونها مصدر غنى بالحديد، فهي تحتوي أيضًا على المغنيسيوم والمنغنيز والزنك وفيتامين ك.

الأسماك: أنواع مثل التونة والماكريل والسردين هي مصدر غني بالحديدكما أنها مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية والنياسين وفيتامين ب 12 والسيلينيوم.

اللحوم الحمراء: اللحوم الحمراء لذيذة ومرضية وصحية عند تناولها باعتدال أنواع مثل اللحم المفروم تحتوي على نسبة عالية من الحديد كما أنها غنية بفيتامينات ب والزنك والبروتين والسيلينيوم.