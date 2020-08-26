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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ماذا يعني تطبيق AdMob الجديد من جوجل وفيم يستخدم؟

26 آب / أغسطس 2020 07:47

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كشفت شركة جوجل مؤخرا عن تطبيق Google AdMob الذي يمثل أداة توفر القدرة للوصول إلى مقاييس المستخدم المهمة وأداء الإعلانات عبر الهاتف الذكي، مما يتيح للمطورين مراقبة أداء تطبيقاتهم واقبال المستخدمين عليها ومعرفة مختلف الإحصائيات عن هذه التطبيقات.

Google AdMob

كما يسمح التطبيق لجوجل بمراقبة تقدم التطبيقات المطورة، والحصول على المعلومات واتجاهات الإيرادات والأعطال حسب البلد، كما يتيح لأصحاب التطبيقات التحقق من الأرباح وحالة الدفع وغير ذلك الكثير، بالتالي، يمكن الاستعانة به كبديل عن استخدام موقع الويب عبر المتصفح.

تصميم التطبيق:
 

يوفر هذا التطبيق عبر واجهته الرئيسية أربع علامات تبويب تعرض المعلومات بناءً على اليوم والأمس وآخر 7 أيام وآخر 28 يومًا، وتتضمن البيانات قائمة بالتطبيقات وملخصًا للإيرادات ومرات الظهور المقدرة ورسمًا بيانيًا بمؤشرات الأرباح ومرات الظهور، فيما يتوفر هذا التطبيق على أندرويد بشكل مجاني بدون أي عمليات شراء داخلية، مع الإشارة أنه ما زال قيد التطوير، لذا قد يكون به بعض الأخطاء به

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