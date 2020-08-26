النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596)الاربعاء26/8/2020
أخبار فلسطينية
· طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس
· الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي
· العمادي يصل غزة
· تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مستشفى الشفاء بغزة.. فجر اليوم
· »القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"
- »الكيلة: المعدل اليومي خطير جداً وينذر بكارثة
- ١٢٠ اصابة في مدينة القدس بفيروس كورونا و١٦٧ حالة شفاء
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أخبار إسرائيلية
· 5 قضايا قد تؤدي لحل الحكومة الإسرائيلية رغم المصادقة على تأجيل إقرار الميزانية
· بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات
· الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا
· أول صور التقطها قمر اصطناعي إسرائيلي لمدينة تدمر السورية
- الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان
- وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع لبنان
اخبار دولية
- “الرباعية الدولية” تبحث استئناف عملية السلام والأوضاع بالأراضي المحتلة
- “الأونروا” تدعو لتأمين طريق لكافة البضائع الحيوية لغزة وإنهاء أزمة الكهرباء
- وزير خارجية بريطانيا: طالبت الفلسطينيين بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية
- تركيا: مهاجمة أمريكا للقاء أردوغان بقيادة حماس تجاوز للحدود
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الأخبار العربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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· إسرائيل تقصف غزة مجددا وتواصل تشديد الحصار رغم حالة الطوارئ وتفشي “كورونا”.. وحماس:…
· مقتل أربعة من حركة الجهاد الإسلامي في انفجار والحركة تفتح تحقيقا
· قيادي فلسطيني: جاهزون للعودة للمفاوضات عبر مؤتمر دولي
· جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 مساكن فلسطينية وسط الضفة
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الشرق الأوسط
- عزل عام في غزة بعد ظهور أول إصابة
- عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»
- «حماس» تعوّل على وصول العمادي إلى غزة
الخليج الإماراتية
الاخبار اللبنانية
- غزة: تقدّم مباحثات التهدئة لا يوقف التصعيد
- حفتر ممتعضٌ من موقف القاهرة: لا لإخلاء «الهلال النفطي»
- الدورية المشتركة تحت النار مجدداً: "ثلاثي أستانة" يندد بالهجمات الإسرائيلية
الشروق المصرية
- إسرائيل: مئات البالونات الحارقة أطلقت من غزة هذا الشهر
- غارات إسرائيلية على غزة ولا إصابات
- الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان
- وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يترأس اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع لبنان
الاهرام المصرية
- الجيش الإسرائيلي يقصف نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية
- غارات إسرائيلية على غزة.. ولا إصابات
- القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة وحارقة فوق مناطق بجنوب لبنان
- الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «حادث أمني» على الحدود مع لبنان
- وزير خارجية بريطانيا: طالبت الفلسطينيين بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية
الغد الأردنية
- توتير إسرائيلي للأجواء الحدودية اللبنانية ليلا
- “الرباعية الدولية” تبحث استئناف عملية السلام والأوضاع بالأراضي المحتلة
- الاحتلال يقصف أراضي في قطاع غزة
الشرق القطرية
- يديعوت أحرونوت: الموساد ضغط للسماح ببيع إف 35 للإمارات
- حماس: صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية
- إسرائيل تبيع الإمارات أسلحة بالمليارات وتمنعها من طائرات F35
- تقارير عبرية: هذا هو موعد انطلاق أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات برام الله والبيرة بينهم نائبين
- السلطات السعودية تستأنف محاكمة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا
- طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم أراض زراعية شرقي خان يونس
- الاحتلال يقصف عدة مواقع مراقبة تابعة لحزب الله
- "الاعلامي الحكومي": سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً
- العمادي يصل غزة
- "البزم" حول مستجدات كورونا: مستعدون لكل السيناريوهات
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القدس المحلية
- الاحتلال يعتقل 12 مواطناً
- هيئة الأسرى تحذر من تفاقم أوضاع أربعة أسرى مضربين عن الطعام
- 5 قضايا قد تؤدي لحل الحكومة الإسرائيلية رغم المصادقة على تأجيل إقرار الميزانية
- مستعربون يخطفون أسيرا محررا من مخيم جنين
الحياة الجديدة
- الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة
- الاحتلال يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان
- ما حقيقة الأم التي تركت طفلها أمام مسجد في القدس؟
- ١٢٠ اصابة في مدينة القدس بفيروس كورونا و١٦٧ حالة شفاء
- الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله
- قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيرا محررا من مخيم جنين
- مقتل طفل رضيع على يد والدته بمخيم الجلزون
- الاحتلال يعتقل شقيقين من بورين جنوب نابلس وشابا من مخيم نور شمس
جريدة الأيام
· تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مستشفى الشفاء بغزة.. فجر اليوم
· »القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"
· »الكيلة: المعدل اليومي خطير جداً وينذر بكارثة
· »توجه إسرائيلي لتقييد حركة محافظ القدس داخل المدينة
· »بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات
· »العمادي يصل غزة مع تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع
· »تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع وحرائق في "غلاف غزة"
· »تورنتو تستنفر لإنقاذ سنديانة أكبر سنّا من كندا الحديثة
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وكالة الراي
· الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس
· غارات إسرائيلية على أراضي زراعية شرق خان يونس
· الصحة بغزة: إصابة سيدتين بكورونا بمجمع الشفاء
· " بحر " يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا
· الإيجاز الصحفي الحكومي حول كورونا ليوم الثلاثاء 25 أغسطس
· الصحة: عمليات المسح وسحب العينات مستمرة لوقف امتداد الوباء
· الاقتصاد تصدر قرارًا هامًا بشأن أسعار السلع بغزة
· الزراعة تُفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة كورونا
· البزم: حظر التجوال قابل للتمديد ضمن إجراءات واضحة
· القدرة: لم نغفل سيناريو اكتشاف حالات داخل غزة
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وكالة صفا
· بينهم النائبان عطون وفقهاء..حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت برام الله والبيرة
· طائرات إسرائيلية تقصف أراض زراعية في خانيونس
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· تركيا: مهاجمة أمريكا للقاء أردوغان بقيادة حماس تجاوز للحدود
سما نيوز
· مقتل طفل رضيع (5 أشهر) على يد والدته بمخيم الجلزون شمالي رام الله والنيابة تباشر التحقيق
· وزير إسرائيلي: نعارض بيع ولو برغي واحد من "إف-35" لأي دولة بالشرق الأوسط
· كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي
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فلسطين اليوم
· توضيح من وزارة الصحة بشأن حالتي "الكورونا" اللتين اكتشفتا بمجمع الشفاء
· السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها
· اعتقالات واسعة وإجبار عائلة على هدم منزلها في القدس والضفة
· طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في خانيونس
· د. العبادلة: الفرق الطبية تقوم بعمليات المسح وسحب وفحص العينات لوقف امتداد كورونا
عرب 48
· الاحتلال يُجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر قرب القدس
· غزّة باتت في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا وتعليق لخدمات "أونروا"
· العمادي يصل إلى غزة وتواصل إطلاق البالونات الحارقة
· وفد إسرائيلي برئاسة بن شبات إلى الإمارات برفقة كوشنر
· غانتس بحث مع نظيره الإماراتي "تعزيز التعاون الأمني"
· الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا
· أول صور التقطها قمر اصطناعي إسرائيلي لمدينة تدمر السورية
· منسق كورونا: الوضع كارثي في المجتمع العربي
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله
· فانا: شركة معادن موريتانيا.. نحو التطبيق الصا ...
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