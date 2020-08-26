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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596)الاربعاء26/8/2020

26 آب / أغسطس 2020 10:39

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2596)الاربعاء26/8/2020

 

أخبار فلسطينية

·         طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس

·         الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

·         العمادي يصل غزة

·          تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مستشفى الشفاء بغزة.. فجر اليوم

·         »القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"

أخبار إسرائيلية

·         5 قضايا قد تؤدي لحل الحكومة الإسرائيلية رغم المصادقة على تأجيل إقرار الميزانية

·         بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات

·         الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا

·         أول صور التقطها قمر اصطناعي إسرائيلي لمدينة تدمر السورية

 

 

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 اخبار دولية

الأخبار العربية

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي

 

·         جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة

·         الرئيس عباس يرفض لقاء بومبيو ويستقبل وزير الخارجية البريطاني ويوافق على مفاوضات برعاية…

·         “الأونروا” تدعو لتأمين طريق لكافة البضائع الحيوية لغزة وإنهاء أزمة الكهرباء

·         الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة ويهدم منازل في القدس ورام الله

·         إسرائيل تقصف غزة مجددا وتواصل تشديد الحصار رغم حالة الطوارئ وتفشي “كورونا”.. وحماس:…

·         مقتل أربعة من حركة الجهاد الإسلامي في انفجار والحركة تفتح تحقيقا

·         قيادي فلسطيني: جاهزون للعودة للمفاوضات عبر مؤتمر دولي

·         جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم 8 مساكن فلسطينية وسط الضفة

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الشرق الأوسط

 

 

الخليج الإماراتية

  • تشييع 4 فلسطينيين قضوا بانفجار «عرضي» في غزة
  • «كورونا» يفاقم الأوضاع في قطاع غزة

 

الاخبار اللبنانية

 

 الشروق المصرية

 الاهرام المصرية

  • الجيش الإسرائيلي يقصف نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية
  • غارات إسرائيلية على غزة.. ولا إصابات
  • القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة وحارقة فوق مناطق بجنوب لبنان
  • الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «حادث أمني» على الحدود مع لبنان
  • وزير خارجية بريطانيا: طالبت الفلسطينيين بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية

 

الغد الأردنية

 

 الشرق القطرية

 

 

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • الاحتلال يعتقل 12 مواطناً
  • هيئة الأسرى تحذر من تفاقم أوضاع أربعة أسرى مضربين عن الطعام
  • 5 قضايا قد تؤدي لحل الحكومة الإسرائيلية رغم المصادقة على تأجيل إقرار الميزانية
  • مستعربون يخطفون أسيرا محررا من مخيم جنين

 

الحياة الجديدة

 

جريدة الأيام

·          تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مستشفى الشفاء بغزة.. فجر اليوم

·         »القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل لمنع انتشار وتفشي "كورونا"

·         »الكيلة: المعدل اليومي خطير جداً وينذر بكارثة

·         »توجه إسرائيلي لتقييد حركة محافظ القدس داخل المدينة

·         »بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات

·         »العمادي يصل غزة مع تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع

·         »تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع وحرائق في "غلاف غزة"

·         »تورنتو تستنفر لإنقاذ سنديانة أكبر سنّا من كندا الحديثة

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 وكالة الراي

·         الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس

·         غارات إسرائيلية على أراضي زراعية شرق خان يونس

·         الصحة بغزة: إصابة سيدتين بكورونا بمجمع الشفاء

·         " بحر " يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا

·         الإيجاز الصحفي الحكومي حول كورونا ليوم الثلاثاء 25 أغسطس

·         الصحة: عمليات المسح وسحب العينات مستمرة لوقف امتداد الوباء

·         الاقتصاد تصدر قرارًا هامًا بشأن أسعار السلع بغزة

·         الزراعة تُفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة كورونا

·         البزم: حظر التجوال قابل للتمديد ضمن إجراءات واضحة

·         القدرة: لم نغفل سيناريو اكتشاف حالات داخل غزة

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 وكالة صفا

·         بينهم النائبان عطون وفقهاء..حملة اعتقالات واسعة بالضفة تركزت برام الله والبيرة

·         طائرات إسرائيلية تقصف أراض زراعية في خانيونس

·         سياسي

·         تركيا: مهاجمة أمريكا للقاء أردوغان بقيادة حماس تجاوز للحدود

سما نيوز

·         مقتل طفل رضيع (5 أشهر) على يد والدته بمخيم الجلزون شمالي رام الله والنيابة تباشر التحقيق

·         وزير إسرائيلي: نعارض بيع ولو برغي واحد من "إف-35" لأي دولة بالشرق الأوسط

·         كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

·         طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس

·         الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

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 فلسطين اليوم

·         توضيح من وزارة الصحة بشأن حالتي "الكورونا" اللتين اكتشفتا بمجمع الشفاء

·         السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها

·         اعتقالات واسعة وإجبار عائلة على هدم منزلها في القدس والضفة

·         طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في خانيونس

·         د. العبادلة: الفرق الطبية تقوم بعمليات المسح وسحب وفحص العينات لوقف امتداد كورونا

 

 

عرب  48

·         الاحتلال يُجبر عائلة على هدم منزليها في صور باهر قرب القدس

·         غزّة باتت في "مرحلة متقدمة" من مواجهة كورونا وتعليق لخدمات "أونروا

·         العمادي يصل إلى غزة وتواصل إطلاق البالونات الحارقة

·         وفد إسرائيلي برئاسة بن شبات إلى الإمارات برفقة كوشنر

·         غانتس بحث مع نظيره الإماراتي "تعزيز التعاون الأمني"

·         الصحة الإسرائيلية: 9 وفيات و1357 إصابة جديدة بكورونا

·         أول صور التقطها قمر اصطناعي إسرائيلي لمدينة تدمر السورية

·         منسق كورونا: الوضع كارثي في المجتمع العربي

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

·         فانا: شركة معادن موريتانيا.. نحو التطبيق الصا ...

·         قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيرا محررا من مخيم 

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حدث في مثل هذا اليوم

26 آب (أغسطس)

·         2004م استشهاد فادي ابو عويمر 30 عاماً أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة.

·         2001ماستشهاديان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ينفذان هجوماً على معسكر للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فيقتلان ثلاثة جنود إسرائيليين ويجرحان آخرين قبل استشهادهما.

·         1991م اللجنة الفرعية لمنع التمييز التابعة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 1991/12

·         1955م مشروع دالاس حيث ألقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس بياناً أمام لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس الأمريكي يوم 26/8/1955، عرض فيه مشروعاً لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي.

·         1945م سلطات الانتداب البريطانية تسمح لمهاجرين يهود غير شرعيين بالتوجه إلى فلسطين قادمين من جزر الموريشوس التي نفتهم إليها بريطانيا.

·         1938م مصرع ثلاثة وعشرون فلسطينياً، وإصابة ثلاثين آخرين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية في سوق الخضروات المركزي في مدينة يافا.

·         1920م حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بعد إلغاء الإدارة العسكرية وإنشاء الإدارة المدنية برئاسة السير هربرت صموئيل، وتقرر السماح بدخول (16500 مهاجر يهودي) إلى فلسطين خلال عام على الرغم من المعارضة الفلسطينية.

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