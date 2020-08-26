وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية المرور بغزة: يمنع تحريك أي مركبة على الطريق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تواصل جولاتها للتأكد من الالتزام بقرارات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدعو الدول الصديقة لدعم القطاع الصحي بغزة لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "ضهير": الطواقم الصحية تواصل عملها للسيطرة على الوضع الوبائي في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتابع أسعار السلع والبضائع في ظل حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية 5 إصابات مؤكدة بين الأسرى في سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ تدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وانتهاك للحصانة البرلمانية

التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي

26 آب / أغسطس 2020 01:06

التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي
التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي

غزة- الرأي

ندد المجلس التشريعي باختطاف الاحتلال للنائب المبعد عن محافظة القدس أحمد عطون.

ودعا التشريعي في تصريح صحفي مقتضب أصدره  اليوم الأربعاء المنظمات الدولية والحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال وتحشيد الرأي العام العالمي ضده لإجباره على إطلاق صراح النواب المختطفين في سجونه.

وجاء في التصريح:" إن الاحتلال ينتهك الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعون بها أسوة بزملائهم في كل دول العالم، غير أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط بكل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية ويتصرف كأنه فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح التشريعي أن الاحتلال يتعمد اختطاف النواب والزج بهم في السجون بهدف تغييب القيادات المؤثرة في الضفة الغربية المحتلة ولإحباط التجربة البرلمانية، الجدير ذكره أن عطون؛ البالغ من العمر "52" عاماً تعرض لاعتقالات متكررة منذ انتخابه عضواً بالتشريعي عام "2006م" وكان الاحتلال قد سحب هويته المقدسية وأبعده عن مسقط رأسه بمدينة القدس سنة 2010م.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟