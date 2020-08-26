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خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وفاتان و602 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

26 آب / أغسطس 2020 02:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

 أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، عن تسجيل حالتي وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه  تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنة 78 عاماً من الخليل، ومواطن 61 عاماً من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 602 إصابة، موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (205)، محافظة نابلس (12)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (88)، جنين (4)، أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (6)، طوباس (2)،  قطاع غزة (2)، محافظة القدس (164)، بينها 39 في الضواحي.

وذكرت الكيلة،أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (230)، محافظة رام الله والبيرة (468)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة طولكرم (26)، سلفيت (2)، مدينة القدس (58).

وأشارت إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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