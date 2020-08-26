القدرة: لازلنا نسيطر على زمام الأمور لمنع تفشي كورونا

غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن الوزارة لازالت تسيطر على زمام الأمور في قطاع غزة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال القدرة خلال برنامج "هنا فلسطين" عبر قناة الأقصى، "طواقمنا مازالت تجري عمليات التقصي والترصد للخارطة الوبائية وسنعلن عن ذلك للجهات كافة".

وتابع "لقد ضاعفنا الجهد خلال الفترة الماضية لمنع تفشي الفايروس في قطاع غزة ولدينا الان جهود أكبر لمنع اتساعه داخل المجتمع، وأعداد المصابين داخل المجتمع في غزة محدودة ونكثف الجهود للسيطرة عليها في أقرب وقت".



وجدد القدرة التأكيد على أن وزارته تملك خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة، وتعاملت الطواقم الطبية مع الحدث بكل مسؤولية ودون إرباك وطبقت الخطة المعدة مسبقاً.



وأضاف "بدأنا سحب عينات من المشافي والمراكز الصحية وكشفنا عن إصابات محدودة، والآن بدأت مرحلة جديدة ومتقدمة من فيروس كورونا ومازلنا نأخذ عينات من المناطق السكنية المكتشف فيها إصابات، نحتاج لأيام لسحب عينات ونعاني من استنزاف للمسحات المخبرية".



ونوه القدرة إلى وجود مشكلة في عدد المسحات المخبرية والواقع الدوائي وأزمة الكهرباء التي تؤثر على عمل الطزاقم الطبية في ظل أزمة كورونا، مؤكدًا أنه سيتم توسيع دائرة سحب العينات داخل المناطق السكنية التي ظهرت فيها الإصابات.



وأشار إلى أن الكوادر العاملة في وزارة الصحة هي رأس الحربة في ظل الأزمة وهي معول عليها اليوم، مثمنًا التزام أبناء شعبنا بحظر التجوال والإجراءات المتخذة.



ولفت القدرة إلى أن حجم الاستجابة لما تطلبه الوزارة من مساعدات ضئيل جدا ولا يلبي حاجاتها وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة وتقديم المساعدة لوزارة الصحة.