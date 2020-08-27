مباحث السياحة تتعامل مع عدد من المخالفات لقرار إغلاق المنشآت السياحية

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار ومباحث السياحة، أنهما تتابعان على مدار الساعة كافة الاشارات التي تصل بوجود تجمعات للمواطنين في بعض الاماكن السياحية او شاطئ البحر وتتعامل معها حسب تعليمات لجنة الطوارئ .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صباح اليوم الخميس، أنها تلقت العديد من الاتصالات يوم أمس تفيد بوجود مواطنين داخل استراحات على شاطئ البحر او شاليهات مغلقة أو كافيهات في شمال وغرب غزة غير ملتزمين بقرارات الاخلاء والطوارئ ، وتوجهت طواقمها مع عناصر مباحث السياحة ، وتم إخلاء وإغلاق تلك الأماكن حسب الأصول، وتحذير اصحابها بعدم تكرار هذا الامر تحت طائلة المسئولية.

كذلك قامت مباحث السياحة بإخلاء العشرات من الشبان والاطفال الذين كانوا يتواجدون على شاطئ البحر بغرض السباحة .

وتقدمت وزارة السياحة بشكر الجزيل والامتنان من اصحاب المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق وشاليهات واستراحات ومنتجعات ومدن الألعاب الذين التزموا بقرارات الاغلاق حفاظاً على سلامه المواطنين وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة .