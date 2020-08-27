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325 حالة تعاف

6 وفيات و622 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

27 آب / أغسطس 2020 01:37

رام الله - الرأي:

علنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 6 حالات وفاة و622 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 325 مُصابًا بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمواطن (76 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، ومواطن (67 عاما) من بلدة عتيل بطولكرم، ومواطن (62 عاما) من بلدة جبع في القدس، ومواطن (69 عاما) من بلدة ترقوميا بالخليل، ومواطن (76 عاما) من قلقيلية، ومواطن من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 158.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (265)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة رام الله والبيرة (80)، محافظة جنين (5)، محافظة أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (2)، محافظة طوباس (2)، قطاع غزة (20)، محافظة القدس (139)، بينها 39 في الضواحي.

وتابعت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (100)، محافظة طولكرم (15)، مدينة القدس (60).

ولفتت إلى وجود 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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