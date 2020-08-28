وفاتان و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل حالتي و724 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 164 مُصاباً بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلةفي بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي.

وذكرت وزيرة الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.