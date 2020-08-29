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خلال الـ24 ساعة الماضية

4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وعزة

29 آب / أغسطس 2020 02:14

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 4 وفيات جديدة و417 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 340 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 7996 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن حالات الوفاة سجلت (40 و81 عاماً) من دير سامت بمحافظة الخليل ومدينة أريحا متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين توفي صباح اليوم مواطنة (67 عاما) ومواطن (79 عاما) من مدينة الخليل وبلدة إذنا متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (148)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (41)، محافظة رام الله والبيرة (79)، جنين (4)، أريحا والأغوار (16)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (9)، طوباس (2)، قطاع غزة (29)، ضواحي القدس (36)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (278)، محافظة طولكرم (12)، محافظة سلفيت (10)، محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (36).

 وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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