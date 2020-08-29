مباحث السياحة تنفذ عشرات الجولات على المنشآت السياحية

غزة-الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار أن مباحث السياحة نفذت صباح اليوم السبت العشرات من الجولات الميدانية على المنشآت السياحية وتحديداً في شارع الكورنيش على الشريط الساحلي غرب غزة .

واوضحت الوزارة في بيان وصل الراي نسخة عنه أن تلك الجولات تأتى استكمالاً للبرنامج الذى تنفذه الوزارة ومباحث السياحة منذ اعلان حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي، للتأكد من التزام المواطنين واصحاب المنشآت السياحية بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا ، والحد من انتشار فيروس كورونا.

واشارت الوزارة الى أن جولتها الاخيرة شملت شاطئ البحر وجميع الاكشاك المنتشرة على شارع الرشيد، والكافيهات، والمطاعم، ولمست التزاماً واسعا من اصحابها ومن المواطنين ، وتم التعامل حسب القانون مع بعض الشباب الذين كانوا يمارسون السباحة في البحر وبعض التجمعات الصغيرة .

واعتبرت الوزارة التزام المواطنين دليل على وعيهم بخطورة المرحلة الحالية ، وتعاونهم الكامل مع الجهات الامنية والصحية من اجل ضبط الحالة ، ووقف تمدد وانتشار الفيروس في مناطق اخرى من القطاع، مما يساهم في سرعه اعاده الحياة الطبيعية للمواطنين .