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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2600) الاحد 30/8/2020
أخبار فلسطينية
هنية: نواصل الاتصالات لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن غزة
عريقات يبحث مع سفيري مالطا والنرويج بفلسطين تطوير العلاقات الثنائية
السفير القطري يغادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين
"هنية" يتحدث بتفاصيل جديدة عن وساطة مصر وقطر.. هل نجحت؟
نداء عاجل بشأن تدهور الأوضاع في غزة
بالفيديو "مبشرات جديدة للوحدة".. شاهد أحدث تصريحات رئيس حماس السابق
غزة: 36 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حظر التجوال 48 ساعة أُخرى
القيادي رضوان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء حصار الاحتلال لغزة
أخبار إسرائيلية
مصدر إسرائيلي: الوساطة المصرية تصل إلى طريق مسدود
معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا بشرط وقف إطلاق البالونات
اعتقال 16 إسرائيليًا خلال احتجاجات ضد نتنياهو
تقرير: إسرائيل نفذت 153 إقتحاما وهدمت 25 منزلاً باسبوعين و20
نتنياهو يرحب بالقرار الإماراتي لإلغاء مقاطعة البضائع
الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و1337 إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة
قناة 12: 17 حريقًا في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة
اخبار دولية
حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 24.82 مليون والوفيات 837147
مودي يشابه تكتيكات الاحتلال الإسرائيلي بالمستوطنات للسيطرة على كشمير
خبير أميركي: إذا نفذت "إسرائيل" الضم فالرد الأنسب الاعتراف بفلسطين
أخبار عربية
رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
السعودية تحدد موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين
مثقفون تونسيون يدينون تطبيع الامارات مع إسرائيل ويدعون لمقاطعتها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة
جيش الاحتلال يطلق الغاز “المُدمع” في مستشفى جنوبي الضفة
تسجيل 417 إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة بين الفلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي: محادثات وسيط التهدئة مع حماس وصلت “طريقا مسدودا”
الشرق الأوسط
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
الخليج الإماراتية
مصدر إسرائيلي: الوساطة المصرية تصل إلى طريق مسدود
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 5707 إصابات بكورونا و1910 حالة تعاف بين ابنائنا بالخارج
الصحة الفلسطينية: 4 وفيات و417 إصابة جديدة بكورونا
الغد الأردنية
الاستيطان يواصل زحفه.. ومخطط جديد لإقامة 5300 وحدة بالأراضي المحتلة
الشرق القطرية
ضباط إماراتيون وإسرائيليون يزورون سقطرى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
آثار خطيرة على القطاع السياحي في غزة بسبب "كورونا"
إعلان مهم من وزارة الداخلية بغزة
قرار جديد من هيئة الاستثمار بغزة
17 حريقًا في "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة
العمادي يغادر غزة عبر حاجز بيت حانون
"الجهاد الإسلامي" تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد
"قوافل الأقصى" تصل القدس قادمة من الجليل في يوم عاشوراء
الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا قيد الحبس المنزلي
القدس المحلية
هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار
اندلاع مواجهات قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية
خطة الضم مستمرة.. كرفانات المستوطنين على التلال، ومنع
والدة الطالبة هبة الله تناشد أهل الخير مساعدتها لإكمال جامعتها
مقتل فتاة وإصابة شقيقتها خلال إطلاق نار في عرس بمخيم الأمعري
تمويل فرنسي لتنفيذ خط صرف صحي في جنين
الحياة الجديدة
مثقفون تونسيون يدينون تطبيع الامارات مع إسرائيل ويدعون لمقاطعتها
القدس: الاحتلال يعتقل شابا قيد الحبس المنزلي
الأيام
»الاحتلال نفذ 153 اقتحاماً وهدم 25 منزلاً فلسطينياً خلال أسبوعين
»تقارير: الإمارات وإسرائيل أقامتا مرافق استخبارية في جزيرة سقطرى اليمنية
» معاناة عمال الداخل تتفاقم جراء ظروف العمل الخطيرة...
وكالة صفا
الرقب لصفا: هناك قرار وطني بكسر الحصار عن غزة
أهالي دورا يواصلون الاعتصام لحماية أراضيهم المهددة بالاستيطان
"الجهاد" تدين حرق متطرفين نسخًا من القرآن الكريم في السويد
مسؤول لصفا: "غزة الأوروبي" يبدأ استقبال مصابي كورونا بقدرة 300 سرير
"أوتشا": الاحتلال هدم 25 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
"الديمقراطية": قرار الإمارات إلغاء مقاطعة إسرائيل استخفاف للمشاعر القومية
التنمية بغزة لصفا: شرعنا منذ أيام بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضررًا
وكالة الرأي الفلسطينية
الشرطة: أغلقنا 72 صفحة فيسبوك ورصدنا 300 شائعة
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة كورونا السبت 29 أغسطس
هيئة الاستثمار: تأجيل الأقساط المستحقة على المشاريع الصغيرة
الاقتصاد تحرر 220 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 4 أيام
الصحة: الوضع الصحي بغزة مطمئن والتقصي الوبائي مستمر
أبو الريش يتفقد المستشفى الأندونيسي ميدانيًا
محيسن: تجميد أقساط قروض الزواج والمشاريع الصغيرة
فلسطين اليوم
البزم: تمديد حظر التجوال مدة 48 ساعة داخل قطاع غزة
الشرطة بغزة تسجل التزامًا كبيرًا من الأهالي في حظر التجوال
داخلية غزة تطلق دليل معلومات مواجهة جائحة كورونا على مدار الساعة
بلدية دير البلح تسمح للتجار بأنشطة تجارية وفق ضوابط وإجراءات الوقائية
جيش الاحتلال سيجري مناورة عسكرية شمال الضفة المحتلة غدًا الاحد
جامعة الاسراء بغزة تعلن عن طرح برنامجين في "الماجستير"
سما نيوز
واللا الاسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس
فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"
الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته
أونروا تُصدر تنويهاً بشأن توزيع الأدوية في عياداتها
الشرطة تنفي ما يتم تداوله بشأن رفع منع التجول في جنوب قطاع غزة
مدير مشفى الأوروبي: استقبلنا 81 حالة مصابة بـ "كورونا" معظمهم بحالة مستقرة
كتلة فتح البرلمانية تطالب بإنهاء حصار قطاع غزة
عرب 48
الاحتلال يقصف في غزة ويقتحم مستشفى في الخليل
مقتل شابة في إطلاق نار خلال حفل زفاف بمخيم الأمعري في رام الله
23 حريقا في "غلاف غزة" وفرص التصعيد قائمة
للحد من تفشي كورونا: منع التجمعات بكافة أشكالها في طوباس
وكالة وفا
مجدلاني: من يوقع اتفاق سلام مع الاحتلال يدعم
الاحتلال يعتقل شابا قيد الحبس المنزلي في العي
محافظ طوباس يمنع التجمعات للحد من تفشي "كورون
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 آب (أغسطس)
- 1991م مصرع أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة بمدينة نابلس.
- 1982م خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت بعد غزو لبنان 1982موالذي يسمى أيضا بحرب لبنان او ما أطلقت عليه إسرائيل عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر كانت حربا عصفت بلبنان وأصبحت الأراضي اللبنانية مرة أخرى ساحة قتال بين منظمة التحرير الفلسطينية و سوريا و إسرائيل.
- 1966 م إسرائيل تدشن أول مقر للكنيست (البرلمان) في القدس الغربية.
- 1964 م افتتاح مبنى جديد للبرلمان الإسرائيلي في مدينة القدس لتكريس وجودهم في المدينة المقدسة واعتبارها عاصمتهم الأبدية.
- 1936 م اللجنة العربية العليا التي تأسست باتفاق زعماء الأحزاب الفلسطينية الستة في 25/4/1936م تعلن استمرار الإضراب العام الذي بدأ في 19/4/1936م ولكنها تعلن وفي نفس الوقت قبول التوسط من جانب ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.
- 1936 م اللجنة العربية العليا تقرر استمرار الإضراب العام الشامل في فلسطين.
- 1927 م انعقد المؤتمر في الفترة من (30/8-11/9/1927)، وقد افتتح المؤتمر بمحاضرة عن الطلائعية ومعنى الصهيونية ألقاها ارثور روبين رئيس مكتب دائرة الاستيطان بالوكالة اليهودية في مدينة يافا.
- 1850 م هونولولو تصبح مدينة، وهي عاصمة جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.