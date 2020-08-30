غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2600) الاحد 30/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

هنية: نواصل الاتصالات لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن غزة

عريقات يبحث مع سفيري مالطا والنرويج بفلسطين تطوير العلاقات الثنائية

السفير القطري يغادر غزة لساعتين لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين

غزة: 36 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حظر التجوال 48 ساعة أُخرى

أخبار إسرائيلية

مصدر إسرائيلي: الوساطة المصرية تصل إلى طريق مسدود

معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا بشرط وقف إطلاق البالونات

اعتقال 16 إسرائيليًا خلال احتجاجات ضد نتنياهو

تقرير: إسرائيل نفذت 153 إقتحاما وهدمت 25 منزلاً باسبوعين و20

نتنياهو يرحب بالقرار الإماراتي لإلغاء مقاطعة البضائع

الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و1337 إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة

اخبار دولية

حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 24.82 مليون والوفيات 837147

مودي يشابه تكتيكات الاحتلال الإسرائيلي بالمستوطنات للسيطرة على كشمير

أخبار عربية

رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

السعودية تحدد موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين

مثقفون تونسيون يدينون تطبيع الامارات مع إسرائيل ويدعون لمقاطعتها

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ”حماس” بقطاع غزة

جيش الاحتلال يطلق الغاز “المُدمع” في مستشفى جنوبي الضفة

تسجيل 417 إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة بين الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي: محادثات وسيط التهدئة مع حماس وصلت “طريقا مسدودا”

الشرق الأوسط

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

الخليج الإماراتية

مصدر إسرائيلي: الوساطة المصرية تصل إلى طريق مسدود

الشروق المصرية

الخارجية الفلسطينية: 5707 إصابات بكورونا و1910 حالة تعاف بين ابنائنا بالخارج

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات و417 إصابة جديدة بكورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار

اندلاع مواجهات قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية

خطة الضم مستمرة.. كرفانات المستوطنين على التلال، ومنع

والدة الطالبة هبة الله تناشد أهل الخير مساعدتها لإكمال جامعتها

مقتل فتاة وإصابة شقيقتها خلال إطلاق نار في عرس بمخيم الأمعري

تمويل فرنسي لتنفيذ خط صرف صحي في جنين

الحياة الجديدة

مثقفون تونسيون يدينون تطبيع الامارات مع إسرائيل ويدعون لمقاطعتها

القدس: الاحتلال يعتقل شابا قيد الحبس المنزلي

الأيام

»الاحتلال نفذ 153 اقتحاماً وهدم 25 منزلاً فلسطينياً خلال أسبوعين

»تقارير: الإمارات وإسرائيل أقامتا مرافق استخبارية في جزيرة سقطرى اليمنية

» معاناة عمال الداخل تتفاقم جراء ظروف العمل الخطيرة...

وكالة صفا

غزة التنمية ب لصفا: شرعنا منذ أيام بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضررًا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

البزم: تمديد حظر التجوال مدة 48 ساعة داخل قطاع غزة

الشرطة بغزة تسجل التزامًا كبيرًا من الأهالي في حظر التجوال

داخلية غزة تطلق دليل معلومات مواجهة جائحة كورونا على مدار الساعة

بلدية دير البلح تسمح للتجار بأنشطة تجارية وفق ضوابط وإجراءات الوقائية

جيش الاحتلال سيجري مناورة عسكرية شمال الضفة المحتلة غدًا الاحد

سما نيوز

واللا الاسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة العمادي القصيرة لاسرائيل: تطور ايجابي بالمفاوضات مع حماس

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

أونروا تُصدر تنويهاً بشأن توزيع الأدوية في عياداتها

عرب 48

الاحتلال يقصف في غزة ويقتحم مستشفى في الخليل

مقتل شابة في إطلاق نار خلال حفل زفاف بمخيم الأمعري في رام الله

للحد من تفشي كورونا: منع التجمعات بكافة أشكالها في طوباس

وكالة وفا

مجدلاني: من يوقع اتفاق سلام مع الاحتلال يدعم

الاحتلال يعتقل شابا قيد الحبس المنزلي في العي

محافظ طوباس يمنع التجمعات للحد من تفشي "كورون

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