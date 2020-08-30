رؤساء البلديات والفصائل يبحثون الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا

غزة-الرأي

عقدت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة إجتماعًا موسعاً وذلك مع قيادة فصائل العمل الوطني والمجتمعي والقوى الوطنية والإسلامية في مقر بلدية خان يونس وذلك لبحث الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الطوارئ الحكومية بالمحافظة ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورؤساء بلديات المحافظة بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة الفصائل ونخبة المجتمع.

وأكد المجتمعون في مداخلاتهم المختلفة على ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتشديد على عدم التحرك من قبل المواطنين أثناء فرض حظر التجول إلا في أضيق الظروف، ومنع كبار السن والأطفال من الخروج من المنازل كونهم الأكثر عرضة لانتقال الفايروس الذي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كـ "وباء"، إلى جانب مشاركة الفصائل في دعم ومساندة لجان الطوارئ في كافة القطاعات.

وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية والشرطية اجراءاتها الموكلة إليها وفق القانون لحماية المواطنين من الفايروس الذي يهدد الجميع، مشيرين إلى أن كافة مكونات النسيج الوطني والمجتمعي تدعم وتساند كافة الجهود التي تهدف إلى حماية شعبنا.