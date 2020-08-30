"الصليب الأحمر" ينشر برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين

القدس المحتلة – الرأي

نشرت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، في بيان وصل " الراي" نسخة عنه : "إنّ برنامج الزيارات للثلث الأول من الشهر المقبل سيكون جزئيًا، بحيث زيارة الأسرى في سجن "رامون" – الفوج الأول ستكون بتاريخ 6/9، والفوج الثاني بتاريخ 7/9". وأضافت أنّ زيارة الأسرى في سجون "هداريم- الدامون/ أشبال- الفوج الأول، والنقب- الفوج الأول" بتاريخ 7/9، وسجن "مجدو" بتاريخ 8/9، وسجني "الدامون- أشبال/ الفوج الثاني، والنقب- الفوج الثاني" بتاريخ 9/9، ومستشفى سجن الرملة بتاريخ 10/9.

وأوضحت اللجنة أنّ الزيارات المذكورة ستكون على نفقة الصليب الأحمر، لافتةً إلى أنّ البرنامج جزئي للثلث الأول من الشهر بسبب أوضاع فيروس "كورونا".

ودعت الأهالي إلى تأكيد الحجز لدى مكتب الصليب في مدينة القدس من خلال الاتصال الهاتفي 02/5917919، مشيرةً إلى أنّ عدد الزوار محدود (شخصين لكل أسير)، وقد يطرأ تغير أو تعديل على سير البرنامج حسب تطور وضع "كورونا"، أما بقية البرنامج سيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.