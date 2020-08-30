الإعلام الحكومي يشيد بالمبادرات المجتمعية المُعلنة سابقًا

غزة- الرأي:

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، "سلامة معروف"، بكافة المبادرات المجتمعية التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وأكد معروف في تصريح صحفي لـ "وكالة الرأي"، أن هذه المبادرات تشكل جهدا إسناديا مقدرا لانجاح خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة، وتعزز من الروح المعنوية لطواقمنا الحكومية العاملة ميدانيا، شاكرًا أصحابها للروح الإيجابية التي يتحلون بها وتدلل على معدن شعبنا الأصيل وغلبة روح التكافل والإيثار لديه.

وقال "نأمل تنسيق كافة هذه المبادرات عبر وزارة التنمية الاجتماعية، للاستفادة القصوى منها وتوجيهها لجوانب الأولوية والاحتياج الحقيقي".

وأكد معروف، وجود الكثير من جوانب الاحتياج لانجاح جهودنا في تطويق انتشار الفيروس وكسر سلسلة العدوى، سيما على صعيد المستلزمات الطبية كمواد الفحص وأجهزة التنفس الاصطناعي وتجهيزات العناية المركزة.

وتابع "لدينا تواصل دائم مع كافة الجهات والمنظمات وهناك وعود لتوفير احتياجاتنا الطبية الضرورية، ولكننا لم نلمس أي خطوة عملية حتى الآن".

وأضاف معروف "نحتاج في هذه المرحلة الاستثنائية إلى تغليب روح التضامن والإيثار وتعزيز التكافل المجتمعي بين أبناء شعبنا، حتى نتغلب على هذه المحنة كما تغلبنا على أزمات سابقة".

وأكد رئيس المكتب الإعلامي، سعي العمل الحكومي بغزة لتعزيز صمود المواطنين وإيصال المساعدات للأسر الأكثر احتياجا وفق الإمكانات المتاحة، ولدى وزارة التنمية الاجتماعية برنامج عمل واضح للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.