صلاحيتها ثلاث ساعات.. الكمامة من وسيلة حماية إلى مصدر للعدوى

بدلا من أن تكون وسيلة للحماية تحول إلى خطر ينقل الفيروس، هكذا يمكن أن تكون الكمامة والقفازات في حال عدم التخلص منها بشكل صحيح وفقا لخبراء، فكيف يكون ذلك؟

فمع حرص الملايين من الناس في كل العالم على ارتداء الكمامة والقفازات مؤخرا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، شكل الإلقاء العشوائي لتلك الأدوات تحديا جديدا يعرض حياة الآخرين للخطر.

فبعض الناس يلقون الكمامات والقفازات اليدوية فور الخروج من المجمعات الاستهلاكية أو غيرها من المرافق بأسلوب يعرض الجميع للخطر، ومن المعلوم أن أقنعة الوجه بمجرد استخدامها تصبح رطبة باللعاب والسوائل، وعند إزالتها يجب وضعها على الفور في حاويات النفايات.

خطر انتشار العدوى ينال بشكل أساسي الأشخاص الذين يقومون بتنظيف الشوارع، إذا لم يكونوا يرتدون قفازات في وقت التنظيف، وقد يكون الأطفال الصغار معرضين للخطر أيضا إذا التقطوا قناعا ملوثا من الأرض.

ويصف الأطباء أن ترك الكمامة والقفازات ورميها على الأرض بالقنبلة الموقوتة، حيث يؤهل هذا التصرف الجراثيم أو الفيروسات الملتصقة بها إلى التطاير في الهواء، مما قد يؤدي إلى إصابة البعض، كما أن مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح القماشية كالكمامة تصل إلى ثلاث ساعات تقريبا، وهو ما يمثل خطرا على كل من يقترب من أي كمامة تحمل الفيروس طوال هذه الفترة.

ويطالب الاطباء بضرورة وضع الكمامات في أكياس بلاستيكية قبل إلقائها في الحاويات المخصصة لذلك، أو العمل على حرقها في حال توفرت ظروف ذلك، مشددين على أن الإلقاء العشوائي يعرّض حياة عمال النظافة للخطر.

وبشأن صلاحية استخدام الكمامة، فإن المدة الزمنية للكمامة المتداولة حاليا في الأسواق العالمية تتراوح من ثلاث إلى أربع ساعات فقط من بدء استخدامها، كما أنها تفقد صلاحيتها في حال اتساخها بشكل مرئي، وتفقد صلاحيتها أيضا إذا وجد فيها ثقب أو عيب مرئي.

خطر مضاعف

من جهته، يؤكد اختصاصي أمراض الباطنة والقلب الطبيب خالد يوسف أن الإلقاء العشوائي للكمامة والقفازات يجعلها وسيلة لنشر الفيروس بدلا من أن تكون وسيلة للوقاية منه، لافتا إلى ضرورة عدم الاستهانة بهذه الأشياء خاصة في ظل خاصية الانتشار السريع التي يتمتع بها فيروس كورونا.

وسرد يوسف العديد من الإرشادات التي يجب على الجميع اتباعها عند ارتداء الكمامة، ففي البداية يجب على الشخص قبل لمسها أن يقوم بتنظيف يديه عن طريق فركهما بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، ثم فحص الكمامة للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة، وأن يتأكد من وضعها من الجانب الصحيح بحيث تكون الجهة الملونة إلى الخارج.

ويضيف طبيب الباطنة والقلب أنه بعد ضع الكمامة على الوجه يجب الضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل الأنف، ثم سحب الجزء السفلي منها ليغطي الفم والذقن. وبعد الاستخدام، يتم خلع الكمامة عبر نزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين، وإبعاد الكمامة عن الوجه وتجنب ملامسة أجزائها التي يحتمل أن تكون ملوثة، ثم التخلص منها على الفور برميها في سلة مهملات مغلقة.

وتنفذ وزارة البلدية والبيئة في قطر حملات تعقيم وتنظيف تشمل كافة المناطق في البلاد، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة وصحة وسلامة الجمهور، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدوحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقول مدير إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والبيئة مقبل الشمري إن الحملات استهدفت العديد من المرافق والمنشآت الحيوية والشوارع الداخلية والمجمعات السكنية ومناطق الأحياء، مشددا على أن الحملة ستستمر حتى يتم القضاء على الفيروس نهائيا في البلاد.