البطنيجيي: الأجهزة الأمنية مستنفرة بنسبة 100%

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي إن أجهزة الأمن تستنفر عناصرها بنسبة 100% وعلى رأسهم جهاز الشرطة.

وأشار في تصريحات لإذاعة الرأي اليوم الثلاثاء، إلى أن العاملين في المكاتب انضموا للميدان، مؤكدا جاهزية كافة العناصر لأي طارئ.

ولفت البطنيجي إلى توقيف عدد من المواطنين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة الشخصية لمدة 48 ساعة، وأخذ تعهد شخصي منهم بعدم الخروج إلا للحالات الطارئة.

وأوضح البطنيجي أن الأجهزة الأمنية تسمح بحركة المواطنين القريبة لقضاء حاجياتهم مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وبعث برسالة للمواطنين: يقع عليكم 80% من مواجهة فايروس كورونا، كل إنسان لو التزم ببيته لن يصيبنا أي مكروه، ولا يخرج إلا للضرورة القصوى جدًا، ونحن في الشرطة والجهات الحكومية نقوم بتقريب كل حاجاتهم والتزاماتهم إلى أبواب منازلهم.