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على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة تحقق في 190 قضية مختلفة

01 أيلول / سبتمبر 2020 06:56

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غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في190 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة، شملت 53 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع 42 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما  تعاملت مع 95 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 31 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 

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