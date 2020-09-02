تعرف على أفضل 6 أطعمة لدعم صحة الكبد

الكبد مهم لمساعدة الجسم على إزالة السموم، يمكن التفكير في الكبد على أنه نظام تصفية يساعد على التخلص من المنتجات الثانوية السيئة مع مساعدة الجسم أيضًا على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها، عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد ، فليس كل الأطعمة متشابهة بشكل خاص إذا كان الشخص يعانى من حالة مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد سي ، والتي يمكن أن تجعل من الصعب على الكبد تصفية الأطعمة والعناصر الغذائية كما ينبغي.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصديقة للكبد في تقليل الضرر الناجم عن أمراض الكبد، وفقا لتقرير لموقعhealthline.

أطعمة صديقة للكبد

الأفوكادو



الأفوكادو من المواد الغذائية الأساسية في العديد من المأكولات وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الكبد، فالاستهلاك المعتدل للأفوكادو في إطار نظام غذائي متوازن يرتبط بفقدان الوزن وتحسين اختبارات وظائف الكبد بشكل عام.

القهوة



قد يلعب فنجان قهوة يومي دورًا أكثر أهمية للصحة ، والقهوة تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد والسرطان والتليف في الكبد قد تساعد الكميات المعتدلة والمنتظمة في إبطاء مسار أمراض الكبد الحالية.

مفتاح هذه الفوائد هو شرب القهوة يوميًا بدون إضافة كريمات دهنية وسكريات بدلًا من ذلك ، جرب استبدال الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم أو حليب الصويا غير المحلى أو حليب اللوز أو القرفة أو مسحوق الكاكاو.

الأسماك الزيتية



تعتبر الأسماك بديلاً عن اللحوم غير الصحية مثل القطع الدهنية من اللحوم وتوفر الأسماك أيضًا بعض الفوائد الأساسية لصحة الكبد ، وخاصة الأنواع الزيتية من الأسماك، يمكن للأسماك الدهنية مثل السلمون أن تساعد في تقليل الالتهابات وتراكم الدهون في الكبد مع تعزيز مؤشر كتلة الجسم بشكل عام ، والأسماك الدهنية غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي مفيدة لصحة القلب والدماغ.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يساعد في تقليل الإصابة بأمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناوله على مدى فترة طويلة من الزمن، كما أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تقليل إنزيمات الكبد التي تؤدي إلى أمراض الكبد.قد يؤدي استهلاك زيت الزيتون على المدى الطويل إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار(LDL) ، وكذلك الدهون الثلاثية في الدم.

المكسرات



تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية وتساعد فى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، وتساعد المكسرات أيضًا في تقليل الإصابة بأمراض الكبد، من بين جميع أنواع المكسرات ، يعتبر الجوز من بين أكثر المصادر فائدة لتقليل أمراض الكبد الدهني. وذلك بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية يحتوي الجوز على معظم أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول.

الكربوهيدرات المعقدة



تعتبر الكربوهيدرات المعقدة أفضل من الكربوهيدرات البسيطة لأنها يتم استقلابها بشكل أبطأ وتمنع حدوث تقلبات واسعة في الأنسولين، تحتوي الكربوهيدرات غير المكررة أيضًا على مغذيات أساسية مثل الزنك وفيتامين ب ومستويات أعلى من الألياف ، وكلها مهمة لصحة الكبد والتمثيل الغذائي المفتاح للتأكد من اختيار الأنواع الصحيحة من الكربوهيدرات هو التأكد من أنها من الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل ، أرز بني، الشوفان الكامل، الذرة، حبوب ذرة، البرغل.