هنية يلتقي بري ويناقش معه التطورات السياسية

وكالات-الرأي:

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ، ووفد من قيادات الحركة اليوم دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث تناولا التطورات السياسية في فلسطين.

واستعرض رئيس الحركة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة صفقة القرن وخطة الضم وأبعادها على الفلسطينيين، عدا عن اتفاقات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول العربية، مجددًا التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لهذه الاتفاقات وكل محاولات استهداف القضية.

وقدّم رئيس الحركة التهنئة لدولة الرئيس نبيه بري على النجاح بانطلاق قاطرة المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن تضامنه مع لبنان خاصة بعد فاجعة مرفأ بيروت، ومؤكدًا أن لبنان القوي الموحد المستقر هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية.



وعبّر عن موقف لبناني فلسطيني مشترك برفض كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأرض والقدس والدولة وحق العودة وحرية الأسرى والأسيرات هي ثوابت فلسطينية واضحة، وخطوط حمر لا تنازل عنها.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في لبنان هو ضيف عليه، ويرفض أي شكل من أشكال التوطين، وأن مخيمات اللاجئين في لبنان ستبقى عنوان استقرار وأمن، ولا يمكن أن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، أو أن يكون لها أي دور يؤثر على أمن لبنان واستقراره.

وتطرق رئيس الحركة خلال حديثه إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، معربًا عن شكره على استضافة لبنان للاجتماع، ومعربًا عن تطلعاته له بالنجاح.