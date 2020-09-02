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هنية يلتقي دياب: لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل

02 أيلول / سبتمبر 2020 07:05

هنية يلتقي دياب
هنية يلتقي دياب

وكالات-الرأي:

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بمقره بالسراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء 2/9/2020. 

ورافق هنية في الزيارة وفد قيادي من الحركة تألّف من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ورئيس حركة حماس في الخارج الدكتور ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، ونائب رئيس مكتب العلاقات الدولية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي.

وبعد اللقاء قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه "وضع رئيس الحكومة في صورة الترتيبات التي تجري من أجل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وعبّرنا عن شكرنا لدولة لبنان التي تستضيف هذا الاجتماع، والذي نأمل نجاحه، وأن يدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية". 

وأضاف "عبّرنا عن تضامننا مع دولة لبنان الشقيقة لما جرى من حادث أليم، وتمنينا الشفاء للجرحى، وأكدنا أن لبنان قادر على أن يتخطى مثل هذه التحديات، والشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، وخاصة هنا في لبنان، يشعر بهذا المصاب، وقد عبّر شعبنا الفلسطيني عن هذا التضامن من خلال القيام بالواجب الذي يؤكد أن هذا المصاب هو مصاب الجميع".

وأشار إلى أن اللقاء استعرض "التطورات السياسية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة القرن، وخطة الضم، وأيضاً التطبيع، والاتفاقات بين بعض الدول والكيان الصهيوني، ومن جهتنا أكدنا رفضنا لكل هذه المشاريع، وأننا نتمسك بثوابتنا وحقوقنا، ومن هذه الثوابت حق العودة الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني في لبنان، وفي أي مكان".

وختم بلاءات ثلاث: "لا للتوطين، ولا للتهجير، لا للوطن البديل، هذا هو موقفنا السياسي الثابت الذي نتمسك به إلى حين العودة". 

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