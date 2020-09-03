"الجهاد": الجرائم بحق الأسرى تزيدنا قوة ونحمل الاحتلال مسؤوليتها

غزة- الرأي:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير داوود الخطيب الذي استشهد داخل سجن "عوفر" بسبب الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وحملت الحركة في بيان لها، الاحتلال المسئولية الكاملة عن صحة وحياة كافة الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وشددت على أن سياسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى لن تكون إلا وبالا عليه، ولن تحقق له أهدافه في قتل الروح المعنوية لأسرانا ولمقاومتنا.

ودعت المؤسسات الحقوقية والمنظمات المعنية بالأسرى للوقوف أمام مسئولياتها، والتحرك العاجل والجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أسرانا في السجون.

وأكدت أن جرائم العدو وتجاوزاته بحق أسرانا لن تزيدها إلا قوة وإصراراً على مواصلة طريقهم الذي سُجنوا واعتقلوا من أجله، ولن تفت تلك الجرائم والسياسات العدوانية في عضدهم، فهم مدارس في الصبر والصمود.

ودعت الحركة، جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات التي تُنظم لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال، كما دعت كافة وسائل الإعلام للاهتمام بإبراز قضايا الأسرى ومعاناتهم.