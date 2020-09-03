اعتقال 10 فلسطينيين من قبل الاحتلال بينهم مُصاب في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، عشرة فلسطينيين بينهم مصاب جرى إطلاق النار عليه عند اعتقاله.

وذكرت مصادر محلية أن من بين المعتقلين الشاب عماد الطويل من جنين، فيما تم اعتقال الشاب أسيد راجح عثمان من منزله بطولكرم.

كما جرى اعتقال رامي شلباية من ضاحية ذنابة في الجهة الشرقية، ومحمود شحادة من مخيم نور شمس.

وبينت أن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت عبدالله العطياني من طوباس، بعد إصابته بالرصاص في قدمه، ومحمد مظهر زين من بورين جنوب نابلس.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال ماهر عبدة وأحمد طه جيفارا من قرية كفر نعمة غربًا، وأعاد اعتقال الأسير السابق أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل، علمًا أنه خاض إضرابًا عن الطعام استمر 113 يومًا

ومن العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل الفتى منتصر سبته.