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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2604) الخميس 3/9/2020

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2604) الخميس 3/9/2020

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  • يديعوت: بن سلمان لن يحضر حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي

·         "التهدئة في غزة ستستمر لمدة شهرين"

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  • رقم قياسي في إصابات كورونا بإسرائيل.. مخاوف من فقدان السيطرة
  • يديعوت: بن سلمان لن يحضر حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي
  • الكيلة: 20 شاحنة أدوية تنطلق اليوم إلى غزة
  • ملف - البروتوكول الصحي لعودة الطلبة للمدارس
  • غزة: إصابة حرجة لمواطن أحرق نفسه
  • صور: صيدٌ وفير لصيادي غزة

 

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3 أيلول (سبتمبر)

  • 1936 م اندلاع معركة "بلعة" بين المجاهدين العرب وجيش الاحتلال الإنكليزي في فلسطين، قُتل فيها 80 جندياً إنكليزياً.
  • 1937 م اغتيال الحاخام اليهودي المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس العربية.
  • 1936 م معركة بلعا الثانية دارت هذه المعركة التي تعتبر من المعارك الكبرى في ثورة 1936-1939 على أراضي قرية بلعا التي تبعد عن مدينة طولكرم مسافة سبع كيلومترات وعن طريق نابلس – طولكرم ( التي اعتادت القوافل الصهيونية عبوره تحت حماية الجنود البريطانيين ) مسافة واحد ونصف كيلومتر فقط.
  • 1950 م طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4071مبدويا من قبيلة أم العزازنة في منطقة العوجا المجردة من السلاح على الحدود المصرية وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء وقد قتل الصهاينة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
  • 2001م سلسلة من أربعة انفجارات تهزّ عدة مناطق في القدس المحتلة و الاحتلال الصهيوني يعترف فقط بإصابة 4 مستوطنين بجروح

 

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