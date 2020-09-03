النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2604) الخميس 3/9/2020
أخبار فلسطينية
- عشراوي تدعو دول العالم لرفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي "الجنائية الدولية"
- هنية من لبنان: متمسكون بحق العودة ونرفض التوطين
- «حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات
- الحية: تفاهمات التهدئة حققت جزءا من تطلعات الشعب وأمهلنا الاحتلال شهرين لتنفيذها
- العمادي يناقش مع ميلادينوف أوضاع غزة الإنسانية المتدهورة
- هنية يلتقي"الجهاد" و"الديمقراطية" برئاسة النخالة وسليمان
- الكيلة: 20 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية تصل غزة خلال أيام
- قادة الفصائل يلتقون اليوم برئاسة عباس وستة منهم يشاركون من بيروت
- استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل: تسجيل 1950 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
- معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته
- يديعوت: بن سلمان لن يحضر حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي
· "التهدئة في غزة ستستمر لمدة شهرين"
اخبار دولية
- مسؤول أممي يثمن دور قطر بتهدئة التصعيد في غزة
- "الجنائية" تعتبر عقوبات واشنطن ضدها "محاولة غير مقبولة للتدخل"
- بعض الدول تمارس التكبر والتهديد على فلسطين"
- »الخارجية الأميركية: الضم الإسرائيلي لأراضٍ بالضفة "تأجّل"
- 9 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لرواتب موظفي قطاعَي الصحة والتعليم بالضفة
الأخبار العربية
- الإمارات تُصعّد هجمتها على السلطة: نبش ملفّ عرفات
- السعودية تعلنها رسمياً: أهلاً بالطيران الإسرائيلي
- المرصد السوري: القصف الإسرائيلي على مطار التيفور استهدف ميليشيا إيراني
- مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..
- العمادي يناقش مع ميلادينوف أوضاع غزة الإنسانية المتدهورة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي قبل أشهر من انقضاء حكم مدته 18 عاما
- مسؤول أممي يثمن دور قطر بتهدئة التصعيد في غزة
- حماس تحمل الاحتلال مسؤولية وفاة 3 أطفال حرقا في غزة
- هنية في بيروت: ثوابت القضية الفلسطينية خطوط حمراء واتفاقات التطبيع لن تغيّر الحقائق
- خطر “كورونا” لا يزال يهدد الأسرى وجهات فلسطينية تشكك في فحوصات الاحتلال
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- الاحتلال يصادر أموالا وممتلكات فلسطينية
- يعقد ما بين رام الله وبيروت.. استكمال كافة الإجراءات لعقد اجتماع للأمناء العامين…
- الحية: تفاهمات التهدئة حققت جزءا من تطلعات الشعب وأمهلنا الاحتلال شهرين لتنفيذها
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- غسل الكعبة المشرفة اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة -
- «كورونا» في العالم.. زيادة في الحالات وأمل يتجدد مع 30 لقاحاً
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف مطار التيفور وتسقط معظم الصواريخ المعادية
- إسرائيل: تسجيل 1950 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
- وفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية
- المرصد السوري: القصف الإسرائيلي على مطار التيفور استهدف ميليشيا إيراني
الاهرام المصرية
- إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
- إصابة عسكري وشرطي إسرائيليين فيما يُشتبه أنه اعتداء دهس بالضفة الغربية
الغد الأردنية
- حكومة الاحتلال تقرر عدم تسليم جثامين 58 شهيدا لذويهم
- الاحتلال يفتح النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس…
الشرق القطرية
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- عشراوي تدعو دول العالم لرفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي "الجنائية الدولية"
- هنية من لبنان: متمسكون بحق العودة ونرفض التوطين
- نتنياهو زار الإمارات سراً 2018 عبر أجواء السعودية
- إسرائيل: علاقات دبلوماسية كاملة مع الإمارات
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير "الخطيب"
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالضفة الغربية
- "الجنائية" تعتبر عقوبات واشنطن ضدها "محاولة غير مقبولة للتدخل"
- أهم ما جاء في مؤتمر الإيجاز لوزارتي الصحة والداخلية
- استشهاد أسير من بيت لحم بسجن عوفر
- هنية يلتقي"الجهاد" و"الديمقراطية" برئاسة النخالة وسليمان
- العمادي يناقش مع ميلادينوف أوضاع غزة الإنسانية المتدهورة
القدس المحلية
- رقم قياسي في إصابات كورونا بإسرائيل.. مخاوف من فقدان السيطرة
- يديعوت: بن سلمان لن يحضر حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي
- الكيلة: 20 شاحنة أدوية تنطلق اليوم إلى غزة
- ملف - البروتوكول الصحي لعودة الطلبة للمدارس
- غزة: إصابة حرجة لمواطن أحرق نفسه
- صور: صيدٌ وفير لصيادي غزة
الحياة الجديدة
- عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية
- الاحتلال يعتقل صحفياً مقدسياً من العيسوية
- 6 شهور من المواجهة مع الوباء: 180 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة
- المفتي العام يطلع السفيرين المغربي والتركي على الأوضاع الصعبة التي يعيشها
- االاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة
- خلال لقائهم في مدينة روابي بشار المصري يدعو مجموعة من البلدات والقرى المحيطة
- الاحتلال يسلم إخطارات بهدم خمسة مساكن في قرية بيرين بمسافر يطا
جريدة الأيام
- قادة الفصائل يلتقون اليوم برئاسة عباس وستة منهم يشاركون من بيروت
- »الخارجية الأميركية: الضم الإسرائيلي لأراضٍ بالضفة "تأجّل"
- »استشهاد الأسير داود الخطيب في سجن عوفر الاحتلالي
- »ترتيبات جديدة لمواجهة كورونا تتيح لصيّادي غزة العودة لممارسة عملهم
- »مستوطنو الأغوار يسابقون الزمن لتثبيت بؤرة في منطقة "أبو القندول"
- »مُرافعة فنّية تبرئ حشائش فلسطين من اتهامات الانتداب البريطاني
- »3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
وكالة الراي
- الاحتلال يُسجل أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا"
- اعتقال 10 فلسطينيين من قبل الاحتلال بينهم مُصاب في الضفة
- الاحتلال يقرر عدم تسليم جثامين 58 شهيداً لذويهم
- "الجهاد": الجرائم بحق الأسرى تزيدنا قوة ونحمل الاحتلال مسؤوليتها
- "جيش العاصفة" تنعى الأسير "الخطيب" وتعتبر استشهاده قتلاً مُتعمداً
- حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير "الخطيب" في سجونه
وكالة صفا
- إصابات كورونا بالعالم تتخطى الـ26 مليون
- مهندس "صفقة شاليط": التسوية مع حماس هي الحل
- أكثر من 3 آلاف مصاب بكورونا في "إسرائيل" خال 24 ساعة
- "مهجة القدس" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير الخطيب
- الجنائية الدولية: عقوبات واشنطن ضدنا تعدٍّ على سيادة القانون
- منظمة التحرير: الإهمال الطبي المتعمد أداة بيد الاحتلال لقتل الأسرى
- الكيلة: 20 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية تصل غزة خلال أيام
- "آي بالستاين" تدين استمرار حملات التحريض الإسرائيلية ضدها
- حماس: سنواصل مسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحرير جميع الأسرى
سما نيوز
- بعض الدول تمارس التكبر والتهديد على فلسطين"
- مصادر : مساع في الجامعة العربية للحجر على القضية الفلسطينية وهكذا هددت البحرين فلسطين..
- معاريف: قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية وتوقعات بأن ينفذ ابو مازن تهديداته
- قائد فرقة غزة: التهدئة مع حماس قد تستمر لشهرين.. وبناء الجدار سيكتمل بحلول آذار المقبل
- تشديد الإجراءات بمحافظة الشمال.. الصحة بغزة: تزايد اعداد الإصابات واتساع رقعتها ينذر بخطورة الأيام القادمة
- استشهاد اسير من بيت لحم في سجن "عوفر".. وقوات القمع تقتحم اقسام الاسرى
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فلسطين اليوم
- حركتا حماس والجهاد الإسلامي تلتقيان في بيروت وتشيدان بصمود المقاومة
- في غزة.. خدمات وبدون مقابل في زمن الـ"كورونا"
- معاريف: "إسرائيل" قلقة من انهيار السلطة
- "الجهاد" تنعي الشهيد الأسير داوود الخطيب وتحمل الاحتلال المسؤولية
- استشهاد الأسير داوود الخطيب داخل سجن عوفر الإسرائيلي
عرب 48
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- 9 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لرواتب موظفي قطاعَي الصحة والتعليم بالضفة
- استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر" واستهداف الأسرى بالغاز
- تسليم إخطارات بهدم مساكن بمسافر يطا واعتقال ناشط في العيسوية
- الصحة الإسرائيلية تسجل معدلا قياسيا للإصابة بكورونا
- "التهدئة في غزة ستستمر لمدة شهرين"
- دبي تحتضن أول بعثة دائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في بلد عربي
- حماس تنفي علاقتها بأشخاص حجز الاحتلال أموالهم
- رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات
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وكالة وفا
- ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ف ...
- ترمب يهدد المدن التي تشهد احتجاجات بقطع التمو ...
- الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة
- الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس
- طائرات حربية إسرائيلية تستهدف مطار "التيفور" ...
- الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من دير أبو مشعل
- الجنائية الدولية تعتبر عقوبات واشنطن ضدها محا ...
- "تويتر"و"فيسبوك" و"يوتيوب" تتحرك ضد ترامب
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حدث في مثل هذا اليوم
3 أيلول (سبتمبر)
- 1936 م اندلاع معركة "بلعة" بين المجاهدين العرب وجيش الاحتلال الإنكليزي في فلسطين، قُتل فيها 80 جندياً إنكليزياً.
- 1937 م اغتيال الحاخام اليهودي المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس العربية.
- 1936 م معركة بلعا الثانية دارت هذه المعركة التي تعتبر من المعارك الكبرى في ثورة 1936-1939 على أراضي قرية بلعا التي تبعد عن مدينة طولكرم مسافة سبع كيلومترات وعن طريق نابلس – طولكرم ( التي اعتادت القوافل الصهيونية عبوره تحت حماية الجنود البريطانيين ) مسافة واحد ونصف كيلومتر فقط.
- 1950 م طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4071مبدويا من قبيلة أم العزازنة في منطقة العوجا المجردة من السلاح على الحدود المصرية وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء وقد قتل الصهاينة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
- 2001م سلسلة من أربعة انفجارات تهزّ عدة مناطق في القدس المحتلة و الاحتلال الصهيوني يعترف فقط بإصابة 4 مستوطنين بجروح