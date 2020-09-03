هنية: نملك أوراق قوة كثيرة لنواجه ما يهدد قضيتنا مُوحدين

بيروت - الرأي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يمتلك أوراق قوة كثيرة لمواجهة ما يهدد قضيته بشكل موحد.

وذكر هنية في كلمة له خلال مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت، الخميس، وجود ثالوث يهدد ضرب التاريخ والجغرافية الفلسطينية.

وأوضح أن ذلك الثالوث يتمثل بـ"صفقة القرن وخطة الضم والتطبيع مع بعض الدول العربية"، مبيناً وجود مساعي لبناء تحالف إقليمي يسمح للاحتلال باختراق الإقليم والمنطقة العربية.

وشدد على أن المقاومة في قطاع غزة استطاعت أن تبني نظرية ردع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن تكون المقاومة الشاملة ركناً أساسياً في التعامل مع المرحلة القادمة.

وقال: "الاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات الأول ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة وحدتنا الوطنية، عبر بناء برنامج سياسي وطني ينهي حقبة أوسلو، وبناء استراتيجية نضالية كفاحية من خلال لجنة تضع كل التفاصيل".

ولفت إلى أن المسار الثاني يتمثل بالمقاومة والصمود الفلسطيني، مقاومة بكل أشكالها بدءًا من المقاومة الشعبية والسياسية والحقوقية والقانونية وفي مقدمتها المقاومة العسكرية.

أما المسار الثالث، فأكد هنية أنه يتعلق "بترتيب علاقاتنا مع محيطنا والعمل على بناء كتلة صلبة في المنطقة تتصدى للدخول الإسرائيلي للمنطقة".

وأضاف "لا نطرح بديلاً عن منظمة التحرير ونريد فتح أبوابها على الأسس التي اتفقنا عليها في الكثير من الاتفاقات، وفي هذه المرحلة الفشل ممنوع ويجب أن ننجح وأن نحقق الاختراق الإيجابي في هذه اللحظة التاريخية".

ودعا إلى تشكيل لجان ثلاث، الأولى لتطوير المقاومة وأدوات الكفاح، والثانية لتطوير وتفعيل منظمة التحرير، والثالثة ثنائية مع فتح لكيفية إنهاء الانقسام.

وجدد هنية عهد حركته والشعب الفلسطيني مع الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفاً: "استشهاد الأسير داوود الخطيب يترك في أعناقنا مسؤولية تجاه أسرانا الأبطال".

وحول الشأن اللبناني واللاجئين الفلسطينيين هناك، قال هنية: "أُهنئ لبنان على التوافق الذي تم بينهم ونؤكد على أخوتنا مع لبنان الملتزم بقضية فلسطين لبنان المقاومة، أخص بالتحية أهلنا في مخيمات لبنان ونتمنى أن ينالوا حياة كريمة هناك".