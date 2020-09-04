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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2605) الجمعة 4/9/2020
أخبار فلسطينية
هنية يدعو للوحدة الفلسطينية وبناء برنامج سياسي ينهي أوسلو- (فيديو)
عباس يطالب العرب بالالتزام بالمبادرة العربية بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي- (فيديو)
عريقات يكشف تفاصيل عرض كوشنر للفلسطينيين
تشديد حظر التجول في غزة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا… والضفة تغلق بعض المناطق
الصحة الفلسطينية: تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا
النخالة يطرح مبادرة "النقاط العشرة" للخروج من الأزمة!
الرئيس يدعو لحوار وطني شامل ويطالب العرب بإعادة تأكيد التمسك
البدء بتشديد الإجراءات في محافظتي غزة والشمال بسبب تزايد
217 إصابة جديدة بكورونا في القدس وأحياء مصنفة باللون الأحمر
بالصور السنوار يتفقد الأوضاع الميدانية بالمحافظة الأكثر انتشارًا لكورونا
اشتية: إسرائيل تحاول حرف الأنظار عن سبب معاناة شعبنا وهو الاحتلال
أخبار إسرائيلية
ألد خصوم نتنياهو يقدّمون له هدية
صحيفة: إسرائيل تدرس إقامة العلاقات مع 3 دول عربية أخرى بعد الإمارات
طيران «العال» تسير أول رحلة شحن جوي لناقلة إسرائيلية إلى دبي
يا بني غانتس الحرب الأهلية ليست لك اذهب إلى البيت
في إسرائيل قلقون من انهيار السلطة
نتنياهو: الرحلات إلى الإمارات ستتواصل
قرار إسرائيلي بإغلاق 30 منطقة صُنفت بالحمراء
معروف: المرحلة المقبلة حاسمة في مواجهة كورونا خاصة بعد المنحنى الخطير في تسجيل الإصابات
اخبار دولية
روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
16 قتيلاً موالياً لإيران بقصف إسرائيلي على سوريا
القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26 مليونا والوفيات 861770
الأمم المتحدة: الوضع كارثي في غزة وهي بحاجة لإنهاء الحصار وليس لحلول مؤقتة
بريطانيا: نشجي على الحوار بين فلسطين و"إسرائيل "وحل الدولتين
أخبار عربية
الأردن يتسلم مواطناً عبر إلى إسرائيل سباحة
لبنان تشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة
أبو الغيط: المرحلة القادمة تتطلب عملا عربيا أوروبيا لتثبيت الإجماع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين.. اتفاق على “المقاومة الشعبية الشاملة” وإنهاء الانقسام
مؤتمر الفصائل الفلسطينية.. دعوات للوحدة ومواجهة تحديات القضية
فلسطين.. حملات اعتقال تطال أسرى محررين وإخطارات بهدم مساكن جديدة بالضفة
الأسير داوود الخطيب… استشهد بجلطة وهو مكبل اليدين وقبل 4 أشهر من انتهاء…
الشرق الأوسط
ألد خصوم نتنياهو يقدّمون له هدية
عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل
وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي
إسرائيل تسعى إلى تجنب «انهيار السلطة»
القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين
الأهرام المصرية
الرئيس الفلسطيني يطالب الجامعة العربية بالتأكيد على مبادرة السلام العربية
الشروق المصرية
روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
أبو الغيط: المرحلة القادمة تتطلب عملا عربيا أوروبيا لتثبيت الإجماع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة
إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الغد الأردنية
عريقات: ما عرضه كوشنر خارج إطار نظام الدولة الوطنية
25 مؤسسة أهلية فلسطينية تدعو لانتخابات عامة
قادة فصائل فلسطينية ينددون بتصريحات “كوشنر”
الصليب الأحمر يخشى انهيار النظام الصحي بغزة أمام كورونا
الشرق القطرية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
العمادي: وجود قطر في غزة صمام أمان لمنع الحرب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
هنية يعرض استراتيجية من 3 مسارات ويحذر من تهديد ثلاثي!
فؤاد: إلغاء "أوسلو" الطريق لإنهاء الانقسام
رام الله.. 5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا"
محدث آخر مستجدات صرف المنحة القطرية بغزة.. ما الجديد؟
وفد حماس يلتقي القيادة العامة والشعبية في بيروت
الداخلية بغزة تعلن توظيف 528 فرداً على بند التشغيل المؤقت
القدس المحلية
إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة قرب ترمسعيا
الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يقررون تشكيل لجنة لتقديم رؤية
القنصلية البريطانية تعلن عن فتح أبواب التقديم لمنح "تشيفنينغ" للعام
إصابة العشرات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال العيسوية
تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني محمود معروف في العاصمة
تمديد توقيف الأسيرة إيناس عصافرة وتحويل أسير للاعتقال الإداري
الإفراج عن الأسير جلال جعار من علار بعد 15 عاماً في الأسر
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية "بتاح تكفا"
الحياة الجديدة
الأمناء العامون للفصائل يؤكدون رفضهم المطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية
برئاسة الرئيس: بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل
إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة قرب
الأيام
»مطالبات بتحقيق دولي باستشهاد الأسير الخطيب وتوفير الحماية للأسرى
»تشديد الإغلاق ومنع التجول شمال غزة لارتفاع المنحنى الوبائي
»أزمة جامعة بيت لحم تراوح مكانها
»مواطن من دير البلح يحاول الانتحار
وكالة صفا
إصابة 3 مواطنين وامرأة حامل بحجارة المستوطنين قرب رام الله
الجهاد: نؤكد بيان الأمناء العامين لكن نرفض حل الدولتين
فتح معبر "كرم أبو سالم" الجمعة استثنائيًا للوقود
برهوم: ما قبل لقاء "الأمناء العامين" يجب ألا يكون كما بعده
حمدان: المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لاستعادة الوحدة
الاحتلال يعيق تنقل المواطنين عبر حاجز بالأغوار
محكمة إسرائيلية تقرر عدم محاكمة قاتل الشهيد الكسبة
وكالة الرأي الفلسطينية
الديمقراطية: يجب أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام
فؤاد: إلغاء "أوسلو" الطريق لإنهاء الانقسام
هنية: نملك أوراق قوة كثيرة لنواجه ما يهدد قضيتنا مُوحدين
وزارة الأسرى : توتر وغليان داخل السجون عقب استشهاد الأسير داود الخطيب
التنمية الاجتماعية تتفقد تجهيز الطرود الغذائية لتوزيعها على المحجورين
التنمية الاجتماعية تقدم المساعدات الإغاثية لعائلة أطفال حريق النصيرات
فلسطين اليوم
"الجهاد" تتحفظ على نقطتين في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين
هنية: دخلنا مرحلة من الحوار الجاد وعلينا الإقلاع وانهاء الانقسام وبناء موقف فلسطيني موحد
إصابة العشرات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية
نقل الصحفية صافينار اللوح للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة
مجدلاني: مطلوب وضع سقف وجدول زمني محدد وملموس لإنهاء الانقسام
وقفة تضامنية مع الأسير "ماهر الأخرس" في بلدته سيلة الظهر قضاء جنين
سما نيوز
بموعد أقصاه 5 أسابيع.. الأمناء العامون للفصائل يشكلون لجاناً لوضع رؤية استراتيجية للمصالحة
منع الحركة نهائياً من 8 مساء حتى 7 صباحاً
الداخلية: تشديد الإجراءات في محافظة الشمال وفصل أحياء بمدينة غزة
هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!
الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام
ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية
غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا
إصابة 217 مقدسيًّا بفيروس كورونا خلال يوميْن
أبو بكر: المجتمع الدولي بصمته شريك للاحتلال في جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين
"الكهرباء بغزة": تستهجن حملة التحريض ضدها من قبل البعض والإساءة لدورها
"قوى الخليل" تناشد الأمناء العامين والرئيس ضرورة التوصل لاتفاق وطني
عرب 48
رام الله: وقفة دعم وإسناد للأسرى واستنكارا لسياسة الإهمال الطبي بحقهم
الاحتلال يسحب المواطنة المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري
الاحتلال يعاقب أسرى في "عوفر" بنقلهم إلى العزل
وكالة وفا
إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة عقب رشق مست ..
الاحتلال يعيق تنقلات المواطنين عبر حاجز الحمر
القائمة النهائية لأسماء مرشحي المكتب التنفيذي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 أيلول (سبتمبر)
- 2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب 15 بجراح مختلفة.
- 1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.
- 1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.
- 1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.
- 1981م إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجا على الحفريات تحت المسجد الأقصى.