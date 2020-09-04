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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2605) الجمعة 4/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس يطالب العرب بالالتزام بالمبادرة العربية بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي- (فيديو)

عريقات يكشف تفاصيل عرض كوشنر للفلسطينيين

تشديد حظر التجول في غزة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا… والضفة تغلق بعض المناطق

الصحة الفلسطينية: تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البدء بتشديد الإجراءات في محافظتي غزة والشمال بسبب تزايد

أخبار إسرائيلية

ألد خصوم نتنياهو يقدّمون له هدية

صحيفة: إسرائيل تدرس إقامة العلاقات مع 3 دول عربية أخرى بعد الإمارات

طيران «العال» تسير أول رحلة شحن جوي لناقلة إسرائيلية إلى دبي

اخبار دولية

روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

16 قتيلاً موالياً لإيران بقصف إسرائيلي على سوريا

القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26 مليونا والوفيات 861770

الأمم المتحدة: الوضع كارثي في غزة وهي بحاجة لإنهاء الحصار وليس لحلول مؤقتة

أخبار عربية

الأردن يتسلم مواطناً عبر إلى إسرائيل سباحة

لبنان تشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة

أبو الغيط: المرحلة القادمة تتطلب عملا عربيا أوروبيا لتثبيت الإجماع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين.. اتفاق على “المقاومة الشعبية الشاملة” وإنهاء الانقسام

مؤتمر الفصائل الفلسطينية.. دعوات للوحدة ومواجهة تحديات القضية

فلسطين.. حملات اعتقال تطال أسرى محررين وإخطارات بهدم مساكن جديدة بالضفة

الأسير داوود الخطيب… استشهد بجلطة وهو مكبل اليدين وقبل 4 أشهر من انتهاء…

الشرق الأوسط

ألد خصوم نتنياهو يقدّمون له هدية

عباس يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل

وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي

إسرائيل تسعى إلى تجنب «انهيار السلطة»

القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية الروماني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين

الأهرام المصرية

الشروق المصرية

روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

أبو الغيط: المرحلة القادمة تتطلب عملا عربيا أوروبيا لتثبيت الإجماع الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة قرب ترمسعيا

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية يقررون تشكيل لجنة لتقديم رؤية

القنصلية البريطانية تعلن عن فتح أبواب التقديم لمنح "تشيفنينغ" للعام

إصابة العشرات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال العيسوية

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني محمود معروف في العاصمة

تمديد توقيف الأسيرة إيناس عصافرة وتحويل أسير للاعتقال الإداري

الإفراج عن الأسير جلال جعار من علار بعد 15 عاماً في الأسر

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية "بتاح تكفا"

الحياة الجديدة

الأمناء العامون للفصائل يؤكدون رفضهم المطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية

برئاسة الرئيس: بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل

إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة عقب رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة قرب

الأيام

»مطالبات بتحقيق دولي باستشهاد الأسير الخطيب وتوفير الحماية للأسرى

»تشديد الإغلاق ومنع التجول شمال غزة لارتفاع المنحنى الوبائي

»أزمة جامعة بيت لحم تراوح مكانها

»مواطن من دير البلح يحاول الانتحار

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

منع الحركة نهائياً من 8 مساء حتى 7 صباحاً

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا

عرب 48

رام الله: وقفة دعم وإسناد للأسرى واستنكارا لسياسة الإهمال الطبي بحقهم

الاحتلال يسحب المواطنة المقدسية من الأسير المحرر صلاح الحموري

الاحتلال يعاقب أسرى في "عوفر" بنقلهم إلى العزل

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

4 أيلول (سبتمبر)

2004م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أول المسجلين ويؤكد أنه يستمد شرعيته من الشعب، وانطلاق حملة التسجيل للانتخابات في جميع أرجاء الوطن والفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية تحث المواطنين على تسجيل أسمائهم.

2001م عملية استشهادية في مدينة القدس الغربية قام بها الاستشهادي رائد نبيل البرغوثي من كتائب عز الدين القسام ومن قرية عابود قضاء رام الله، وقد قتل شخصان وأصيب 15 بجراح مختلفة.

1997م عملية استشهادية نفذها 3 شبان في أحد أحياء القدس الغربية المزدحمة، مما أدى إلى مقتل 7 من الإسرائيليين وإصابة العشرات واستشهاد الشبان الثلاثة وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئوليتها عن العملية.

1997 م مجموعة استشهادية تابعة لحركة "حماس" تنفذ عملية تفجير في شارع محني يهودا المكتظ في القدس المحتلة، فتقتل خمسة إسرائيليين وتصيب 160 آخرين بجراح.

1996 م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) يجتمع أول مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن حزب ليكود بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949)، لبحث استئناف مفاوضات التسوية بينهما.