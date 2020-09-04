3 وفيات و806 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا و692 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة وغزة.



وقالت الوزارة إن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (75 عاما) من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (82 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (76 عاما) من محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (220)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (92)، جنين (4)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (18)، طوباس (9)، طولكرم (16)، قطاع غزة (116)، ضواحي القدس (62)، مدينة القدس (135).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.