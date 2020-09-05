5 أسباب تجعل الأسماك من أكثر الأطعمة المفيدة للصحة



السمك ليس طعاماً لذيذًا فحسب، بل يمكن أن يفيد صحتك بعدة طرق، فيمكن للأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة الدهون ، أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية، ويعتبر من أكثر الأطعمة صحة على كوكب الأرض .



يحتوي السمك على نسبة عالية من البروتين واليود والفيتامينات والمعادن المختلفة، كما أنه مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعتبر ضرورية لوظائف الجسم والدماغ المثلى.



ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" ثبت أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، و يوصي الخبراء بتناول الأسماك الدهنية أو الزيتية مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والتونة والماكريل ، على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع لتلبية متطلبات أوميغا 3 ، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأسماك الزيتية ، فحاول تناول زيت السمك المكملات الغذائية لتزويد جسمك بما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

أهم 5 فوائد صحية لتناول الأسماك

الحماية من أمراض القلب

يقلل تناول السمك من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فهو أحد أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها، وأظهرت الدراسات أن تناول الأسماك بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت بسبب أمراض القلب. تناول حصة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا لإسعاد قلبك.

الحفظا على صحة الدماغ

يعزز صحة الدماغ، حيث تبدأ وظائف الدماغ في التدهور مع تقدم العمر، ووجد أن تناول الأسماك بانتظام يساعد في تقليل التدهور العقلي لدى كبار السن، فالأشخاص الذين يتناولون الأسماك كل أسبوع لديهم أيضًا المزيد من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

يحارب الاكتئاب

وجدت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك قد تساعد في محاربة الاكتئاب بالإضافة إلى زيادة فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

ربطت الأبحاث أيضًا بين استهلاك الأسماك وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول والعديد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد.

يحسن نوعية النوم

وجدت إحدى الدراسات أن تناول وجبة مع سمك السلمون 3 مرات في الأسبوع أدى إلى تحسين كل من النوم والأداء اليومي للرجال في منتصف العمر، ويعتقد الباحثون أن محتوى فيتامين د قد يلعب دورًا في تحسين النوم.