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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2606) السبت 5/9/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: “فلسطين ضحية طموحات ترامب الانتخابية”-…

الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية لمركبات المواطنين برام الله

أخبار إسرائيلية

إسرائيل «الأكثر فشلاً» في مكافحة «كوفيد ـ 19»

السفارة الإسرائيلية: سعداء بزيادة الصادرات المصرية بموجب اتفاقية «الكويز»

نتنياهو ينفي تقرير نيويورك تايمز عن موافقته على بيع طائرات «إف-35» للإمارات

نتنياهو ينفي مجددًا موافقته على بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات

اخبار دولية

ترامب: إسرائيل اتفقت على تطبيع العلاقات مع كوسوفو.. وصربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس

روسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو

ترامب ونتنياهو يعلنان الاتفاق مع صربيا وكوسوفو لتطبيع العلاقات ونقل السفارة إلى القدس

أمريكا: فتح السعودية مجالها الجوي للطيران الإسرائيلي خطوة أخرى مهمة

أخبار عربية

البحرين تفتح أجواءها أمام الطيران بين إسرائيل والإمارات.. ومسؤول اسرائيلي يعلن قرب التطبيع معها

مظاهرة باليمن رافضة لأي تواجد إسرائيلي في سقطري

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مسؤولون فلسطينيون: شعبنا من يحدد قيادته وتدخل واشنطن مرفوض

أنياب الحصار و”كورونا” تمزق سكان قطاع غزة وتزيد من مأساتهم وفقرهم

وفاة أنطوان زحلان الفلسطيني من حيفا أبرز العلماء العرب في العلوم التطبيقية –…

حماس تطالب البحرين والسعودية بالتراجع عن تعزيز “مسارات التطبيع”

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

اسرائيل تغلق 30 منطقة الاثنين لمكافحة فيروس «كورونا»

«الصحة العالمية» تستبعد إتاحة لقاحات «كوفيد- 19» على نطاق واسع قبل منتصف 2021

الأهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

الشروق المصرية

عريقات يطالب بإجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية لمركبات المواطنين برام الله

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يحاكم أسيرًا على نشاطه النقابي

أهالي "عاطوف".. يعانون من الإهمال ونقص في الخدمات

عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: "فلسطين ضحية

المسن عدنان مرداوي يتغذى على " الأمل " في انتظار تحرر نجله محمد

إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية

الخارجية": 244 حالة وفاة و5817 إصابة و1969 حالة تعافي في

مدير قسم الصحة في "الأونروا": 465 إصابة منذ بدء جائحة "كورونا" بين

"الأونروا" تطلق مناشدة بقيمة 94,6 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة "كورونا"

إصدار قرار بقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين

الحياة الجديدة

اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة

الأمناء العامون للفصائل يؤكدون رفضهم المطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية

الرئيس يدعو لحوار وطني شامل وحركتي فتح وحماس للشروع في حوار لإقرار آليات

الأيام

»مستشار الأمن القومي الأميركي يدعو لقيادة فلسطينية جديدة

» إصابات في مواجهات كفر قدوم ودير أبو مشعل واعتداءات للمستوطنين

»العثور على سيدة مشنوقة بمنزلها جنوب نابلس

»شاب من إذنا يربي 40 سلالة من الببغاوات كهواية وللتجارة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

بحضور بن زايد وترامب ونتنياهو.. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الموعد..

مسألة وقت فقط ".. خبراء إسرائيليون يرجحون عودة التصعيد مع حماس قريبا

وزير الاستخابرات الإسرائيليّ : سنضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات

هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان

عرب 48

مواجهات في جنين: قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شابين

إصابة 3 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

5 أيلول (سبتمبر)

1996م لأول مرة يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام مما عرض نتنياهو لتهديد حلفائه من الجناح اليميني المتطرف بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.

1994م مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي تهاجم دورية عسكرية قرب مستوطنة ميراج والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين.

1987م غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان وقتلت 31مشخصاً وأصابت 60.

1972م عملية ميونخ في الساعة السادسة من صباح يوم 5/9/1972مقامت مجموعة من المقاومة الفلسطينية مكونة من ثمانية فدائيين بتنفيذ عملية حملت اسم " إقرت وكفر برعم " فاقتحموا مقر البعثة الرياضية الإسرائيلية في القرية الأولمبية بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية أثناء دورة الألعاب الأولمبية واحتجزوا تسعة من الرياضيين الإسرائيليين رهائن بعد أن قتلوا اثنين حاولا المقاومة.

1972م ممقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا وأربعة فدائيين فلسطينيين في هجوم مسلح أثناء الألعاب الأولمبية في ميونخ.

1964م مؤتمر القمة العربية الثانية بالإسكندرية التي عقدت في الفترة من 5-11/9/1964 بحضور كل الملوك والرؤساء العرب، ويعتبر امتداداً لمؤتمر القمة العربية الأول الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 13/1/1964 كما أن قراراته تعتبر استكمالاً لقراراته وخاصة فيما يتعلق بدعم التضامن والعمل العربي المشترك وزيادة قوته وفعاليته.

1937م فراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون فلسطينياً ويصيبون آخر بجروح.