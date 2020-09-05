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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2606) السبت 5/9/2020
أخبار فلسطينية
عريقات يطالب بإجراءات “رادعة” ضد كل دولة تعترف بالقدس العربية عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي
عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: “فلسطين ضحية طموحات ترامب الانتخابية”-…
عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين... و5 أسابيع لإنهاء الانقسام
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية لمركبات المواطنين برام الله
القانوع: جاهزون لإنجاح مخرجات البيان الختامي لمؤتمر الأمناء العامين
إعلان مهم لسكان شمال غزة
وفد حماس برئاسة هنية يلتقي المدير العام للأمن اللبناني في بيروت
وفد وزاري من رام الله يصل غزة لمتابعة احتياجات مواجهة كورونا
بالصور هنية: انتقامنا لدماء شهداء "صبرا وشاتيلا" بزوال الاحتلال
القيادي حسن يوسف: سنبدأ سريعاً بتنفيذ مخرجات اجتماع "الأمناء"
الصحة: 110 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار إسرائيلية
إسرائيل «الأكثر فشلاً» في مكافحة «كوفيد ـ 19»
السفارة الإسرائيلية: سعداء بزيادة الصادرات المصرية بموجب اتفاقية «الكويز»
نتنياهو ينفي تقرير نيويورك تايمز عن موافقته على بيع طائرات «إف-35» للإمارات
غانتس يربط استمرار الهدوء بغزة بعودة الأسرى والمفقودين
مكتب نتنياهو: صربيا تنقل سفارتها إلى القدس
اللوبي الإسرائيلي الأميركي يفتح مكتبا له في الأمارات بعد ثلاثة أسابيع من التطبيع
نتنياهو ينفي مجددًا موافقته على بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات
اخبار دولية
ترامب: إسرائيل اتفقت على تطبيع العلاقات مع كوسوفو.. وصربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس
روسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو
ترامب ونتنياهو يعلنان الاتفاق مع صربيا وكوسوفو لتطبيع العلاقات ونقل السفارة إلى القدس
أمريكا: فتح السعودية مجالها الجوي للطيران الإسرائيلي خطوة أخرى مهمة
أخبار عربية
الإمارات: خيار السلام مع إسرائيل لن يكون على حساب دعمنا للقضية الفلسطينية
البحرين تفتح أجواءها أمام الطيران بين إسرائيل والإمارات.. ومسؤول اسرائيلي يعلن قرب التطبيع معها
مظاهرة باليمن رافضة لأي تواجد إسرائيلي في سقطري
خطبة مثيرة السديس..هل يمهد للتطبيع مع "إسرائيل"؟
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسؤولون فلسطينيون: شعبنا من يحدد قيادته وتدخل واشنطن مرفوض
أنياب الحصار و”كورونا” تمزق سكان قطاع غزة وتزيد من مأساتهم وفقرهم
وفاة أنطوان زحلان الفلسطيني من حيفا أبرز العلماء العرب في العلوم التطبيقية –…
حماس تطالب البحرين والسعودية بالتراجع عن تعزيز “مسارات التطبيع”
الشرق الأوسط
عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين... و5 أسابيع لإنهاء الانقسام
الخليج الإماراتية
اسرائيل تغلق 30 منطقة الاثنين لمكافحة فيروس «كورونا»
«الصحة العالمية» تستبعد إتاحة لقاحات «كوفيد- 19» على نطاق واسع قبل منتصف 2021
الأهرام المصرية
روسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما
الشروق المصرية
عريقات يطالب بإجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجموعات المستوطنين الإرهابية لمركبات المواطنين برام الله
الغد الأردنية
8 وفيات و1964 إصابة بكورونا في إسرائيل
المتظاهرون في بلفور يمحون الفلسطينيين
معدل الإصابة اليومي في إسرائيل الأعلى في العالم
إسرائيل تحاول سرا استعادة التنسيق الأمني
غضب من فيديو لجندي احتلال يضع ركبته فوق رأس ستيني فلسطيني
116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
الشرق القطرية
محطة جديدة في قطار التطبيع الإماراتي.. أبوظبي تحدد موعد افتتاح سفارتها في إسرائيل
فتح" تهاجم البحرين: من يعارض مصلحة الشعب الفلسطيني لن يناله إلا الخيانة والعار
الإمارات تلاحق رافضي الاتفاق مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مواجهات في جنين: إصابة شقيقين برصاص الاحتلال واعتقالهما
الداخلية: استمرار حظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة
الاحتلال يعيد اعتقال شروق البدن بعد شهرين من الإفراج عنها
محافظ نابلس يعلن إغلاق "بيت فوريك" 72 ساعة
"أهالي الأسرى": سحب هويات المقدسيين سياسة إسرائيلية ظالمة بتواطؤ عربي ودولي
محللون: اجتماع الأمناء "تاريخي" ويؤسس لمرحلة الوحدة والشراكة السياسية
"أهالي الأسرى": سحب هويات المقدسيين سياسة إسرائيلية ظالمة بتواطؤ عربي ودولي
محللان: دول عربية وازنة تحاول تطويع المجموع العربي تجاه تصفية القضية الفلسطينية
القدس المحلية
الاحتلال يحاكم أسيرًا على نشاطه النقابي
أهالي "عاطوف".. يعانون من الإهمال ونقص في الخدمات
عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: "فلسطين ضحية
المسن عدنان مرداوي يتغذى على " الأمل " في انتظار تحرر نجله محمد
إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية
الخارجية": 244 حالة وفاة و5817 إصابة و1969 حالة تعافي في
مدير قسم الصحة في "الأونروا": 465 إصابة منذ بدء جائحة "كورونا" بين
"الأونروا" تطلق مناشدة بقيمة 94,6 مليون دولار من أجل الاستمرار بالاستجابة لجائحة "كورونا"
إصدار قرار بقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين
الحياة الجديدة
اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة
الأمناء العامون للفصائل يؤكدون رفضهم المطلق لجميع المشاريع الهادفة لتصفية
الرئيس يدعو لحوار وطني شامل وحركتي فتح وحماس للشروع في حوار لإقرار آليات
الأيام
»مستشار الأمن القومي الأميركي يدعو لقيادة فلسطينية جديدة
» إصابات في مواجهات كفر قدوم ودير أبو مشعل واعتداءات للمستوطنين
»العثور على سيدة مشنوقة بمنزلها جنوب نابلس
»شاب من إذنا يربي 40 سلالة من الببغاوات كهواية وللتجارة
وكالة صفا
القانوع: جاهزون لإنجاح مخرجات البيان الختامي لمؤتمر الأمناء العامين
غزة: دعوة لاستثمار جائحة كورونا للدعوة بأدوات غير تقليدية
الشرطة تدعو المواطنين في غزة للالتزام بالإجراءات الوقائية
بالصور هنية من بيروت: سنقتسم لقمة العيش مع فلسطينيي لبنان حتى العودة
مستشرق إسرائيلي: حماس أرغمت أعداءها على الرضوخ لمطالب أهل غزة
اختناقات بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
وكالة الرأي الفلسطينية
طبيب فلسطيني في "ووهان": لدى غزة فرصة لمواجهة كورونا
الزراعة: تسهيل حركة مزارعي شمال القطاع بدءا من اليوم
"الأونروا" تطلق مناشدة بقيمة 94,6 مليون دولار
بحر: لقاء الأمناء العامين للفصائل تأسيس لمرحلة جديدة
الزراعة تتلف (50) طن أعلاف مخالفة للمواصفات
فلسطين اليوم
المدلل: من يفرط بالأقصى سيفرط بالمسجدين الحرام والنبوي ومكة
ما هي "كلمة السر" في اجتماع الأمناء؟
معروف: 70 الف أسرة جديدة أُضيفت مباشرة للمنحة القطرية 100 دولار
البرغوثي : نأمل ان يكون اجتماع الأمناء العامين ليس تكتيكياً وتشكيل اللجان خلال أسبوع
سعودي يثير غضب الكثيرين بأغنيته لنتنياهو
الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خانيونس
سما نيوز
بحضور بن زايد وترامب ونتنياهو.. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الموعد..
مسألة وقت فقط ".. خبراء إسرائيليون يرجحون عودة التصعيد مع حماس قريبا
وزير الاستخابرات الإسرائيليّ : سنضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات
هنية: حماس ستقدم مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان
اقتصاد غزة تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار
تسجيل 80 إصابة بالكورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ أمس
عرب 48
مواجهات في جنين: قوات الاحتلال تصيب وتعتقل شابين
إصابة 3 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب بلدة حبلة في قلقيلية
وكالة وفا
(محدث) "مستعربون" يصيبون شقيقين بجروح أحدهما
عشيرة الجبوري العراقية ترحب باجتماع الأمناء ا .
عشراوي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاج
مدير قسم الصحة في "الأونروا": 465 إصابة منذ ب ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 أيلول (سبتمبر)
- 1996م لأول مرة يلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام مما عرض نتنياهو لتهديد حلفائه من الجناح اليميني المتطرف بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.
- 1994م مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي تهاجم دورية عسكرية قرب مستوطنة ميراج والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة اثنين.
- 1987م غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان وقتلت 31مشخصاً وأصابت 60.
- 1972م عملية ميونخ في الساعة السادسة من صباح يوم 5/9/1972مقامت مجموعة من المقاومة الفلسطينية مكونة من ثمانية فدائيين بتنفيذ عملية حملت اسم " إقرت وكفر برعم " فاقتحموا مقر البعثة الرياضية الإسرائيلية في القرية الأولمبية بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية أثناء دورة الألعاب الأولمبية واحتجزوا تسعة من الرياضيين الإسرائيليين رهائن بعد أن قتلوا اثنين حاولا المقاومة.
- 1972م ممقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا وأربعة فدائيين فلسطينيين في هجوم مسلح أثناء الألعاب الأولمبية في ميونخ.
- 1964م مؤتمر القمة العربية الثانية بالإسكندرية التي عقدت في الفترة من 5-11/9/1964 بحضور كل الملوك والرؤساء العرب، ويعتبر امتداداً لمؤتمر القمة العربية الأول الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 13/1/1964 كما أن قراراته تعتبر استكمالاً لقراراته وخاصة فيما يتعلق بدعم التضامن والعمل العربي المشترك وزيادة قوته وفعاليته.
- 1937م فراد من عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس فيقتلون فلسطينياً ويصيبون آخر بجروح.
- 1928م الإمام حسن البنا يؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر في مطلع القرن التاسع عشر كان لايزال العالم الإسلامي تحت صدمة تداعي الخلافة العثمانية الإسلامية، وكانت مصر ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي وعرفت عدداً من الدعوات للتحرر والاستقلال، أو للإصلاح والنهوض بمصر والأمة الإسلامية جمعاء.