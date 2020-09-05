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القدرة: أصبحنا نسجل أكثر من 100 إصابة يوميا وهذا ينذر بخطر

05 أيلول / سبتمبر 2020 07:30

غزة - الرأي

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إنه إذا ما استمرت حالة الاستهتار من قبل المواطنين فسيكون انعكاسات ذلك صعبة للغاية وسنفقد أحباء لنا وسنضغط بقوة على المنظومة الصحية.

وأكد القدرة أن هنا هناك تزايد لتفشي وباء "كورونا" في قطاع غزة وأصبحنا نسجل كل يوم أكثر من 100 وهذا ينذر بخطر.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لنحصل على تراجع في منحنى التفشي.

وأضاف: "الاختلال في انتشار الوباء في محافظات القطاع يعود لتفاوت التزام المواطنين بالتعليمات من منطقة لأخرى".

وأوضح أن كسر حلقات التفشي مسؤولي وطنية وأخلاقية على الجميع حتى لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية.


المصدر: وكالة شهاب

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