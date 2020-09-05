أبرز القرارات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا في غزة

غزة - الرأي

ملخص مؤتمر مركز الإعلام والمعلومات الحكومي الخاص بمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة ليوم السبت 4 سبتمبر 2020

* تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من المحافظات والمناطق.



* تخفيف الإجراءات في محافظة رفح (ما عدا بؤرتين إحداهما واقعة في حي تل السلطان والأخرى في مخيم رفح، ستخضعان للإغلاق؛ نظراً لوجود إصابات فيهما).



* تخفيف الإجراءات في محافظة خانيونس (ما عدا مناطق: التحلية في معن، وجورة اللوت، وجزء من مخيم خانيونس وحي الأمل) فستبقى مغلقة.



* تخفيف الإجراءات في المحافظة الوسطى، ويشمل مناطق: دير البلح، جحر الديك، الزوايدة، والبريج، وتبقى مناطق النصيرات، والزهراء، والمغازي، مغلقة.



* إغلاق حي الصبرة بشكلٍ كامل وذلك لوجود عدد من الإصابات في المنطقة بالإضافة لاستمرار إغلاق حي النصر والشاطئ والشيخ رضوان.

* المناطق المشار إليها بتخفيف الإجراءات تكون وفق ضوابط، التحرك يكون من الساعة 7 صباحا وحتى 8 مساء لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.

* يمنع التحرك بعد الساعة 8 مساء بشكل نهائي والتحرك داخل حدود المحافظة دون مغادرتها.

* قرار فصل المحافظات لا يزال ساريا في كل قطاع غزة.



* جميع الإجراءات السابقة تبقى في شمال قطاع غزة.



* يمنع التجمع في المناطق التي تخضع لقرار تخفيف الإجراءات، بحيث تبقى المدارس والمساجد والجامعات والمولات والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية والعامة، مغلقة.



* يمنع التجمع في المناطق الخاضعة لتخفيف الإجراءات لأكثر من 10 أشخاص بالمناطق المغلقة، و20 شخص بالمناطق المفتوحة.

* تزايد الإصابات بكورونا في غزة يصل إلى منحنى خطير خاصة أننا بتنا كل يوم نسجل أكثر من 100 إصابة في غزة حتى وصل خلال الساعات الماضية لتسجيل 110 إصابة.

* المناطق التي كان بها عدد إصابات أعلى من مناطق أخرى كان التباين واضحا فيها بسبب سلوك المواطنين وتراخيهم في اتباع إجراءات السلامة والوقاية.

* أمام التخفيف المدروس، يجب عدم الخروج من المنازل إلا بالتزام إجراءات الوقاية وارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد وعدم التجمهر في المناطق المغلقة أكثر من 10 أشخاص وفي المناطق المفتوحة أكثر من 20 شخصا.

* على القطاعات الخاصة والعامة ومقدمي الخدمات اتباع إجراءات السلامة التامة ونؤكد على كافة المواطنين بعدم التجمع والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الازدحام وعدم التنقل بين المحافظات.