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النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون

06 أيلول / سبتمبر 2020 08:34

النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون
النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون

غزة- الرأي

فحصت دائرة التنسيق والمعابر بوزارة النقل والمواصلات،أمس السبت، 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة الأربعاء الماضي تمهيدًا؛ لتسليمها لصالح تجار ومستوردين  اليوم الأحد.
وقال مدير الدائرة المهندس أمين حبيب، إن هذه المركبات وصلت لغزة يوم الأربعاء الماضي عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وخضعت للمراقبة والفحص من قبل دائرة التنسيق والمعابر بالوزارة. 
وأضاف أن المركبات المنوي تسليمها للتجار والمستوردين تم حجرها بجانب معبر بيت حانون منذ لحظة دخولها لغزة الأربعاء الماضي، بسبب؛ الإجراءات الوقائية المتبعة على المعابر الخاصة بفايروس "كورونا". 
وأوضح "حبيب" أن المركبات التي دخلت غزة هي موديل سنة 2017 فما فوق. 
من جانبه أكد رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية د. محمد الكحلوت،  أن الوزارة تعمل على تحديث أسطول المركبات في قطاع بأنواعها المختلفة ضمن الخطة الوزارة
وأشار "الكحلوت" إلى أن الخطة تراعي أبعادًا متعددة من أهمها النمو السكاني، والبنية التحتية للطرق في قطاع غزة، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي الجائر، إضافة للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل. 
وأفاد أن المركبات المستوردة ضمن معايير الجودة العالمية والمصممة بأحدث أنظمة السلامة سعياً من الوزارة الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر الطريق.

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