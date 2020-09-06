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اشتباكات بين قوات الاحتلال والآلاف الإسرائيليين المطالبين برحيل "نتنياهو"

06 أيلول / سبتمبر 2020 09:44

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فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر في عدة مناطق داخل فلسطين المحتلة، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ11 على التوالي.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن قرابة 300 جسر وتقاطع في كافة أنحاء كيان الاحتلال، شهدت تظاهرات ضد سلوك الحكومة ورئيسها.

وقالت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد المحتجين في مدينة القدس خلال تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو، مشيرة إلى أن منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) شهد تظاهرة ضده أيضاً.

واتهم المتظاهرون في قيسارية "نتنياهو" بالمسؤولية عن الفشل في إسرائيل، وممارسة التعتيم والتجاهل، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون كتب عليها "كاذب ودكتاتور".

ويقول المراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد بشكل خطير مؤخراً ضد "نتنياهو"، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في 3 قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

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