صرف منحة الـ100$ الثلاثاء مع إضافة 70 ألف أسرة متضررة من كورونا

غزة- الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم الأحد، عن البدء بعملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت اللجنة القطرية في بيان لها، أنها ستبدأ الثلاثاء تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

وأشارت إلى أنه ستتم عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وبينت أن الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة

وقالت إن عملية التوزيع ستتم بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.