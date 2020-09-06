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200 نقطة لصرف المنحة القطرية

معروف: فتح معبر رفح مرتبط بتهيئة الظروف بين غزة ومصر

06 أيلول / سبتمبر 2020 07:46

معبر رفح البري
معبر رفح البري

غزة - الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن معبر رفح البري سيفتح أمام المواطنين في حال تهيئة الظروف اللازمة لذلك.

وأضاف معروف خلال حديثه مع وكالة شهاب المحلية اليوم الأحد، أن الظروف اللازمة لفتح المعبر مرتبطة بأوضاع قطاع غزة والجانب المصري معًا.

وتابع: "نعد أبناء شعبنا من العالقين سواء في داخل أو خارج قطاع غزة بأن ملف معبر رفح على طاولة قيادة العمل الحكومي بشكل دائم".

وبخصوص تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة، ذكر معروف أن سياسة الفصل بين المحافظات تقلل من انتشار الفيروس، لافتا أن منحنى الإصابات هو من يحدد الإجراءات.

ودعا معروف المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.


في سياق آخر، قال معروف خلال مقابلة مع قناة الأقصى إن موعد صرف المنحة القطرية لــ 170 ألف شخص الثلاثاء القادم.

وأوضح معروف أن هناك أكثر من 200 نقطة لصرف المنحة القطرية وفقا لإجراءات السلامة.

وحول استئناف العملية التعليمية الوجاهية، أكد معروف أنه "لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن استئناف الدراسة في القطاع".

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم بغزة تتابع عملية التعليم عن بُعد، خاصة بَعد رفع المنهاج الدراسي عبر بوابة روافد التعليمية.

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