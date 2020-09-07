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7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل صباحاً

07 أيلول / سبتمبر 2020 06:20

7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل صباحاً
7 فوائد مذهلة لشرب الحليب بالعسل صباحاً

يوصي الأطباء دائما بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، التي لها فوائد صحية مختلفة عند تناولها على الريق، ومنها مشروب الحليب بالعسل، فهو صحي وله مزايا مختلفة لعلاج بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها كالإمساك والهضم .

ووفقاً لما ذكره موقع "healthline" إليك فوائد شرب الحليب بالعسل على الريق:

1.يساهم في تقوية العظام خاصة وأن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل يساعد الجسم على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله للعظام.

2.يعالج السعال، فهذا الكوب له خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم المتراكم على الصدر.

3.يزيل التورم والاحتقان في الحلق ويخفف من الكحة، كما يساعدان على طرد المخاط من الجسم.

4.الحليب بالعسل علاج فعال للإمساك المزمن.

5.يساعد على تحسين الهضم بشكل قوي ويزيد البيكتريا النافعة في المعدة.

6.يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر "الكورتيزول" في الجسم، كما أنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

7.يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في استعادة الشباب إلى الجسم، داخليًا وخارجيًا.

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