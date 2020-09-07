حماس تستنكر محاولة ربطها بمنظمة أمريكية خطيرة

غزة- الرأي:

استنكرت حركة حماس محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة وجماعة "بوجالو بوا" التي نفت الحركة معرفتها بها أو أي من أعضائها.

وقالت الحركة في بيان صحفي إنها تعتبر الاتهامات الأمريكية محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة بناء على طلب "إسرائيل" أو قيادتها المتطرفة.

وجددت حركة حماس التأكيد على هويتها كحركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم، وأنها لم تحاول خلال تاريخها، وليس لديها نية مطلقًا ممارسة أي عنف ضد الولايات المتحدة.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الاتهامات تأتي في إطار خطة مدروسة من قبل الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ومقاومتها، وهي محاولة من هذه الإدارة لكسب المزيد من دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وقالت الحركة إنها تعي جيدًا الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، وتعبر عن كامل التضامن معهم، وتأمل في يوم من الأيام أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف.

وتصنف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة Boogaloo Bois كمنظمة خطيرة، تتبنى العنف في التعبير عن رفض الممارسات العنصرية ضد السود.