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تعافي 581 مُصاباً

3 وفيات و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

07 أيلول / سبتمبر 2020 02:07

رام الله- الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و789 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 581 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5328 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن (55 عاماً) من محافظة نابلس، ومواطن (37 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (41)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (15)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (14)، طولكرم (16)، سلفيت (7)، قطاع غزة (182)، ضواحي القدس (54)، مدينة القدس (137).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (382)، محافظة جنين (5)، محافظة سلفيت (9)، محافظة طولكرم (16)، محافظة نابلس (15)، مدينة القدس (154).

وأفادت بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 32  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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